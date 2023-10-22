تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

رغم تعادله مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق، وضمان تأهله بشكل نسبي الى دور النصف نهائي، بدأت جماهير فريق الكرة بالنادي الأهلي في متابعة الغريم التقليدي الجنوب أفريقي صنداونز، الذي لعب مباراة أمام بيترو اتليتكو بمثابة رسالة تهديد لفريق الاهلي، حيث تلاعب صن داونز بالفريق الانجولي وهزمه بهدفين مع الرأفة.

صن داونز في نصف النهائي

وضع فريق صنداونز الجنوب إفريقي، قدما في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعد فوزه خارج الديار على مضيفه بيترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "11 نوفمبر" في العاصمة الأنجولية لواندا، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية.

صنداونز واتلتيكو

سجل هدفي صندوانز، مارسيلو أليندي في الدقيقة 68، وتابيلو ماسيكو في الدقيقة 81، فيما أهدر بترو أتلتيكو ركلة جزاء في الدقيقة 40 بواسطة اللاعب جيلبرتو، حيث تصدى لها الحارس ببراعة، ليسهل للفريق الجنوب إفريقي مهمته في بلوغ الدور القادم، خاصة ان مباراة الاياب تقام في جنوب إفريقيا، ويصعب على الفريق الانجولي هزيمة صنداونز في عقر داره.

ثلاثاء الرعب لـ بيترو والأهلي

يلتقي فريق صنداونز مجددا، يوم الثلاثاء المقبل، مع فريق بيترو اتليتكو، في إطار لقاء الإياب على ملعب "لوكاس موريبي" بجنوب إفريقيا، حيث يكفي صن دوانز التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ويلتقي المتأهل من مباراة صندوانز وبيترو أتلتيكو، مع المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا مساء الجمعة بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا، قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

جماهير صن داونز تتوعد الأهلي

عقب ثقة جماهير صنداونز، في الفوز والتأهل، بدأ الحديث عن مواجهة الأهلي، باعتبارها المواجهة الأصعب، وبدأت التعليقات التي تؤكد ضرورة هزيمة الأهلي.

وقال أحد المتابعين: "اللعب في بريتوريا صعب على لاعبي الأهلي، لكن لاعبي الفريق الأحمر يملكون الخبرات التي تؤهلهم لحصد نقاط المباراة، والتي ستصطدم بخبرات لاعبو صنداونز في كيفية التعامل مع الأهلي وطموحهم من أجل النهائي".

وأضاف آخر، صنداونز يحتاج نقاط المباراة بشكل أقوى، لزيادة حظوظه في التأهل وحصد البطولة، واعتدنا على مواجهة الأهلي وهزيمته بـ الخمسة، وشدد ثالث على أن الأهلي هو العقبة الحقيقية لتحقيق البطولة لأول مرة.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

تعد مواجهة الأهلي وصن داونز من أهم مباريات قارة أفريقيا، بين النادي الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، وآخر من أفضل الأندية وأكثرها تقديمًا لكرة القدم الممتعة في القارة السمراء.

وتكررت كثيرًا مباريات الفريقين في آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا، والسمة المميزة لها أنها لطالما كانت متكافئة، وشهدت كرة قدم ممتعة، سواءً عندما جرت في مصر أو في جنوب أفريقيا، وتظل هزيمة الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بخماسية نظيفة في بريتوريا، عالقة في أذهان الجميع إلى الأبد.

والتقى الأهلي مع صن داونز في 14 مناسبة، جميعها كانت لحساب دوري أبطال أفريقيا، وبدايتها كانت من نهائي 2001، وامتدت لتشمل مواجهات في دور الـ16 وربع النهائي.

فاز الأهلي على صن داونز 5 مرات، جميعها كانت في مصر، في حين فاز صن داونز في 4 مواجهات أخرى، 2 في جنوب أفريقيا وواحدة على استاد القاهرة الدولي، أما التعادل فكان حلًا في 5 مواجهات بين الكبيرين.

فوز الأهلي بـ5 مباريات في مصر

التقى الأهلي مع صن داونز 7 مرات في مصر، جميعها كانت في دوري أبطال أفريقيا، كان الفوز من نصيب الأهلي في 5، مقابل انتصار وحيد لصن داونز، مع تعادل مرة واحدة أيضًا.

وتعود المواجهة الأولى إلى نهائي المسابقة عام 2001، وحينها تُوِّج الأهلي باللقب بعد الفوز بثلاثية خالد بيبو، وتكررت القمة المصرية الجنوب أفريقية مجددًا عام 2007، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين، أما المباراة الثالثة فكانت الأصعب ربما، بعد خسارة الأهلي في بريتوريا 5-0، وفاز المارد الأحمر في ملعب برج العرب بهدف نظيف وودّع دوري الأبطال 2019 من ربع النهائي.

"الثأر الأهلاوي" تحقق بعد ذلك بالفوز في ربع نهائي 2020 بالقاهرة بهدفين نظيفين، ثم كرر نفس النتيجة في نفس الدور بنسخة 2021.

على مدار 5 مواجهات كانت الأفضلية مطلقة للأهلي، لكنها تبددت في 2022، عندما حقق صن داونز فوزه الأول في مصر على كتيبة بيتسو موسيماني آنذاك، بهدف دون رد في دور المجموعات، وآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في مجموعات 2023 باستاد السلام، وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

مواجهات الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا

لم ينجح صن داونز في تحقيق الفوز على الأهلي بجنوب أفريقيا في أول مباراتين، حيث تعادل 1-1 في نهائي 2001، وتعادل 2-2 عام 2007.

لكن الفوز الأول حل عام 2019 وبأفضل صورة ممكنة للنادي الجنوب أفريقي، بعد التفوق 5-0 على الأهلي في بريتوريا، وعلى مدار عامين متتاليين بعدها، التقى الفريقان في ربع النهائي أيضًا، لكن انتهت المباراتان في جنوب أفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأقيمت مباراة أخرى في بلاد "البافانا بافانا" فاز بها صن داونز بهدفٍ نظيف في دور المجموعات من دوري الأبطال 2021-2022، وذلك قبل تكرار الخماسية الجنوب أفريقية في مجموعات الأميرة السمراء مقابل هدفين للأهلي موسم 2022-2023.

حقيقة إلغاء أفضلية الهدف خارج الديار

أثير جدل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، حول إلغاء أفضلية الهدف خارج الديار في بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديدة، خاصة بعدما سجل الأهلي هدفين في مرمى فريق سيمبا على ملعب «مكابا» في دار السلام بدولة تنزانيا.

شطة

وقال عبد المنعم مصطفى، الشهير بـ "شطة"، خبير اللوائح بالاتحاد الافريقي الاسبق: "لا صحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الديار في دوري السوبر الإفريقي".

وأضاف: "تواصلت مع العديد من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأكدوا عدم إلغاء أفضلية الهدف خارج الديار في بطولة الدوري الإفريقي".

وتابع نجم الأهلي السابق: "تطبَّق القاعدة في بطولة دوري السوبر الإفريقي مثل دوري الأبطال والكونفدرالية، والأهلي يحتاج إلى التعادل السلبي أو بهدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي".

سيمبا: سنُحدث المفاجأة أمام الأهلي

قال افاييل تشيجيني، عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس 2»: «مباراة الذهاب أمام الأهلي في تنزانيا كانت جيدة جداً بالنسبة لنا، واجهنا تحدياً كوننا نواجه الأهلي بطل إفريقيا، ورغم ذلك قدمنا أداءً رائعاً للغاية، ولعبنا إحدى أفضل المباريات لنا».

ميكسوني

وأضاف تشيجيني: «كل شيء وارد في كرة القدم، متأكد أن المباراة ستكون جيدة، سنخوض المباراة بجدية، نعم نحترم النادي الأهلي كثيراً كونه بطل القارة، لكن سيمبا أيضاً فريق كبير، ولا شيء مستحيل».

الاهلي وسيمبا

واختتم: «لعبنا كثيراً من قبل في القاهرة، وسبق وححقنا فوزاً على نادي الزمالك في عام 2003، رغم أنه من أفضل الفرق في إفريقيا أيضاً، لذلك أقول إن سيمبا فريق غير متوقع، ويمكنه أن يعكس الأمور في أي وقت وإحداث المفاجأة».

قائمة سيمبا لمواجهة الاهلي

أعلن المدرب البرازيلي روبيرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

سيمبا والاهلي

وجاء على رأس قائمة فريق سيمبا التنزاني التي ستواجه الأهلي لاعب المارد الأحمر السابق لويس ميكيسوني.