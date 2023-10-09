الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن، حيث قال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

بشائر اجتماع الحكومة تظهر في الأرز

تحركت أسعار الأرز خلال الأيام القليلة الماضية، نحو الإنخفاض، عقب توافر المعروض، واقتراب حصاد المحصول الجديد، الذي سيطرح بالسوق، حيث تراوح سعر الكيلو الأرز بين 23 إلى 30 جنيها كمتوسط سعر.

خطة الحكومة لانخفاض الأسعار

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة الذي صدر عن وزارة التموين، بشان إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج، بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.

الارز

وتابع رجب شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية: "كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر كيلو الأرز وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ “كيو أر كود”، منوها الى أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سُيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق".

سعر كيلو الأرز بالأسواق

أضاف شحاتة، أن سعر الأرز أصبح من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه بين 12 و13 ألف جنيه، أي أن الكيلو بـ 12 جنيها فقط.

وأوضح شحاتة، أن سعر طن الشعير تراجع بنحو 9 آلاف جنيه، مشيرا إلى ان مصر لن تتأثر بشكل كبير بوقف تصدير الهند للأرز؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.

واستكمل شحاتة، أن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح، ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.

واستكمل شحاتة، أن أعلى نوع من الأرز "الأبيض" عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، بينما سجل الأزر رفيع الحبة نحو بين 18 و 20 جنيها للكيلو.

سر تراجع الأسعار

عن سر التراجع، قال شحاتة إن التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور، مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد.

مخزون الأرز

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن عدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.