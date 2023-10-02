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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

صدى البلد

أثار إعلان الفنان توفيق عبد الحميد عن اعتزاله الفن بشكل نهائي تساؤلات عدد كبير من الجمهور ومحبيه عن الأسباب التي أدت إلى قرار الاعتزال، حيث تصدر الفنان توفيق عبدالحميد محركات البحث للمرة الثانية خلال عامين بسبب قرار اعتزاله الفن للأسباب التي يعلن عنها، وهي ظروفه الصحية.

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توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله في عام 2022

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد في إبريل 2022، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن اعتزال التمثيل بعد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل يوتيرن.

وكتب توفيق عبدالحميد منشورًا في ذلك الوقت، جاء فيه: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا».

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العدول عن قرار الاعتزال

جاء خبر اعتزال توفيق عبد الحميد للفن، بمثابة صدمة لجمهوره ومحبي الفن الراقي، خاصة أنه من الفنانين المشهود لهم بالخلق والتمسك بكل ما هو راق، مطالبينه بالعدول عن القرار.

واستمع الفنان لرأي محبيه وزملائه، وعاد بعدما أعلن عن اعتزاله الفن بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن»، ويكتب منشورًا لإعلان الأسباب، إذ كشف أن قرار اعتزاله يعود إلى حالته الصحية، راجيا الجميع احترام رغبته في عدم الكلام عن كواليس القرار.

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إعلان توفيق عبدالحميد عن اعتزاله الفن نهائيًا

خلال الساعات الماضية، كشف الفنان توفيق عبدالحميد، عن قراره بالابتعاد عن الساحة الفنية، واعتزال التمثيل بشكل نهائي.

وأوضح عبد الحميد، أن السبب هو سوء حالته الصحية، التي أصبحت متأخرة ولا تساعده في استمراره بالمهنة بشكل عام.

وكتب توفيق عبدالحميد، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي».

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ألم شديد إلى حد الصراخ

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، في وقت سابق، عن تطورات حالته الصحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، بعدما أعلن عن سقوطه على ضهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته، وأنه يتعرض لألم شديد وصل إلى حد الصراخ.

وكتب توفيق عبدالحميد كلمات أدبية تصف حالته الحاليه، عبر «فيسبوك» قائلا: «ارهقته بشدة لم اعتنى به كما يجب، نبهنى بصوت خفيض ولم اكترث، ثم بدا الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ، عن جسدى اتحدث عبرة لمن يعتبر».

كما أعلن عبد الحميد، عن تدهور حالتة الصحية وسقوطه على ظهره قائلا: «للأسف انا وقعت تانى على ضهرى وتعبان جدا، والم الضهر قاسى ومخلينى عصبي، عفوا اذا حد فهم كلامى غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى».

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