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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

كعادتها دائما تستطيع المطربة أصالة ركوب الترند، وقتما شاءت، خاصة أن خلفها كتيبة تفكر وتخطط لها، تتمثل في زوجها وشقيقها أنس، وشركة روتانا التي لا تبخل على نجمتها بشئ، واستطاعت أصالة إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

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سر حذف أصالة لصورها من حسابات السوشيال ميديا

استيقظ محبوا المطربة السورية أصالة، ليكتشفوا انها قامت بحذف جميع صورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار جدلا واسعا.

وما هي إلا لحظات كشفت بعدها أصالة عن سر حذف الصور، وهو الترويج لالبومها الجديد "لحقت نفسي"، حيث نشرت أصالة مجموعة جديدة من الصور الحديثة، شكلت صورة كبيرة كشفت عن بوستر الألبوم.

بوستر ألبوم لحقت نفسي

وفي الصورة أطلت أصالة بفستان باللونين الاحمر والأبيض، رافعة شعرها إلى أعلى على شكل كعكة، وتزينت بقرض وعقد ماسي، حيث  أعلنت أصالة عن موعد طرح الالبوم في اول اكتوبر المقبل، كما كشفت عن انها ستقوم بطرح الألبوم على جزئين وهو يضم 6 أغنيات.

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كلاكيت تاني مرة

لم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها للمطربة أصالة، حيث شهدت حسابها الرسمي على انستجرام عام 2020، حذف جميع الصور الخاصة بها لتثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحذف المفاجئ، إذ قررت الاعلان عن تعيين صفحتها الرسمية عبر «إنستجرام» لحملاتها الاعلانية لألبوماتها.

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أصالة تشوق الجمهور لألبومها

حمست أصالة، جمهورها على مواقع السوشيال ميديا، الى البومها الجديد "لحقت نفسي"، من خلال ذكر بعض كلمات الاغنيات، واحداها بعنوان لما بنتجاهل، التي سيتضمنها الالبوم.

أصالة

وكتبت أصالة: "بنخبط وقت وجعنا، بالناس اللي بتسمعنا، وكأن جراحنا دي لعنة، بتنكر كل الخير"، مضيفة: "كلمات بحبها لأغنيتي الجديدة لما بنتجاهل، من البومي المصري القادم بأقرب وقت باذن الله"، وفي منشور اخر اعربت أصالة عن شكرها للملحن محمود الخيامي الذي تعاون معها في اغنية "عشق الروح"، مشاركة بوستر للأغنية التي كتبت كلماتها هالة علي، وهي من توزيع خالد عز، وعلقت اصالة "أما عشق الروح حب ثاني وسلطنة بتطال النجوم يا محمودي يا غالي".

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أصالة تشكر زوجها وشقيقها وشركة روتانا

أعربت الفنانة أصالة عن حماسها الشديد للألبوم الجديد، مشيرة إلى أنها تعلقت بكل أغنية غنتها في ألبومها الجديد، قائلة: «بقدّملكم كل الاوقات الحلوة المليانة محبة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف ومشاعر، أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم، عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيره لنرسم كلّ صورة، وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب مايمكن».

أصالة وزوجها

وأضافت أصالة: «بدًي أشكر كلً صديق عزيز موجود إسمه بالأغاني الستّه اللي رح تسمعوها، وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف، وشكرا لأخي وسندي أنس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكًر لي، وشركة كبيرة مجتهده رائدة بالموسيقى وكتير منّ باقي الفنون بيتي الحنون (روتانا) وكل اللي فيها يشتغلوا بحب، وبتحسّ إنهم ولاد الشّركة الكبار، وادارة اعمالي صديقي طوني سمعان موجود معي بكلّ صغيرة وكبيرة، وكلّ عيلتي اللي رأيهم بيهمني وكل اصحابي الّلي برّروا غيابي، وقدّ ما اشتاقوا لي اشتقت».

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