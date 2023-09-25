حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

شارك هالك هوجان، نجم المصارعة العالمي، جمهوره مقطع فيديو عبر انستجرام، يوثق أجمل لحظاته قبل لقائه بعروسه الحسناء الشابة، بحضور أبناء كل منهما، حيث قرر هوجان الزواج للمرة الثالثة، معلقا "حياتي الجديدة قد بدأت الآن".

زفاف هوجان وسكاي ديلي

في حفل صغير نوعا ما، في كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، احتفل نجم المصارعة العجوز هالك هوجان وعروسه الجديدة مدربة اليوجا سكاي ديلي بزفافهما، بحضور أقرب أفراد أسرهم فقط، وأبناء كل منهما، حيث حضر الشخصية التليفزيونية نيك هوجان، إلا أن المغنية بروك هوجان لم تتمكن من الحضور؛ نظرًا لضيق الوقت.

أناقة العروس

وذكرت تقارير إخبارية، أن الثنائي كان بينهما ارتباط روحي كبير، وحصل زفافهما رسميا في إحدى الكنائس، وأتما واجبات زواجهما مع القس آرون فيليبون بصفته مسؤول زفافهما.

أناقة هوجان وعروسه

ارتدى كل من هوجان وعروسه سكاي ديلي، ملابس مناسبة لليوم الخاص بالزفاف، خاصة العروس سكاي التي تحولت إلى حديث الجمهور على السوشيال ميديا، اذ أشادوا بجمالها وابتسامتها التي لم تفارق وجهها في الصور المنتشرة لها، كذلك أناقة العريس الذي ظهر كأنه شابا صغيرا، مرتديًا بدلة سوداء، نسَّقها مع قميص أبيض وفيونكة سوداء، فيما لفَّ رأسه بعصابة للرأس باللون الأسود.

مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار

شياكة هوجان

هوجان وديلي

رومانسية المصارع العجوز

شبكة العروس بـ 500 ألف دولار

ارتدت العروس سكاي ديلي، أقراطا مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مرصعة بالألماس عيار 4 قيراط، وقلادة مصنوعة من نفس مادة الذهب الأبيض.



وذكرت المصادر، أن قيمة المجوهرات التي ارتدتها سكاي تقدر بـ 500 ألف دولار، إضافة إلى خاتم الخطوبة الضخم الذي كانت ترتديه.

الزواج الثالث لـ هالك هوجان

يعد هذا الزواج هو الثالث لهوجان، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، والذي سبق له الزواج من "ليندا" زوجته الأولى عام 1983، واستمرا حتى عام 2009، ولديهما ولدان، بروك، 35 عامًا، ونيك، 33 عامًا، ثم تزوج من "جينيفر مكدانيل" في عام 2010، لكنه تقدم بطلب الطلاق منها في أكتوبر 2021، فيما يبلغ عمر مدربة اليوجا سكاي ديلي 45 عاما فقط.