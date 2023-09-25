دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

اعتادت خبيرة التجميل نانسي زيدان، نشر فيديوهات تقلد خلالها الفنانين على صفحتها، وفي تحول درامي، انقلبت الصفحة إلى منشورات تطالب فيها نانسي بالدعاء لابنتها «دارين» التي خضعت لعمليات جراحية لم تكشف نانسي زيدان عنها، قبل أن تفاجئ متابعيها اليوم بوفاة طفلتها بعد خضوعها لعملية جراحية أمس الأول.

نانسي تنعي ابنتها برسالة مؤثرة

بكلمات تحمل مشاعر حزن وأسى، نعت خبيرة التجميل نانسي زيدان، ابنتها دارين أحمد، التي رحلت عن عالمنا اليوم، ودونت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام» رسالة مؤثرة.

وكتبت نانسي: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنتي الغالية دارين أحمد محمد السعيد، وصلاة الجنازة الأحد الموافق 24 سبتمبر في مسجد الحصري والدفنة بعد صلاة الظهر».

الظهور الأخير للطفلة دارين مع والدتها

العلاقة بين نانسي زيدان وابنتها دارين، جمعت بين الأمومة والصداقة، والمشاركة في العديد من الفيديوهات التي عرفها وأحبها الجميع، حيث كانت الطفلة كثيرة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات تقلد فيها شخصيات مختلفة، وكذا عبر عمل تصميمات للملابس مع والدتها، وحصدت الكثير من المشاهدات والإعجابات.

وكان آخر ظهور للطفلة دارين مع والدتها نانسي زيدان، بمقطع فيديو في منتصف شهر يوليو الماضي، حيث ظهر الثنائي وهن تقمن بتقليد مقطع من المسلسل الشهير «نيللي وشريهان»، الذي حصد الكثير من الإشادات والتعليقات الساخرة من المتابعين، قبل أن تتحول الصفحة إلى دفتر عزاء.

جراحة عاجلة بدون تفاصيل

كانت نانسي زيدان أعلنت من قبل، عن خضوع ابنتها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيل العملية، بمنشور كتبت فيه: «الحمد لله دارين طلعت من العملية، وهتفضل في العناية المركزة 48 ساعة وشكرًا لدعواتكم ووقفتكم معايا بجد، أنتم فعلًا أهلي أشكركم من كل قلبي، دعواتكم ليها تعدي اليومين على خير».

من هي نانسي زيدان؟

- نانسي زيدان من مواليد المنصورة.

- تخرجت في كلية الإعلام.

- تهوى الرسم وفن المكياج.

- درست نانسي زيدان فن المكياج.

- عملت بمجال المكياج منذ 2011.

- تقوم بتقليد الشخصيات الفنية باستخدام ملابسها ومكياجها البسيط، فضلًا عن تجسيد شخصيات كرتونية كثيرة، وانتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقلد خلالها المشاهير، وبدأت بتمثيل شخصيات الديزني، إلى جانب تقليد الشخصيات التي تحدث ضجة إعلامية في الأعمال الرمضانية.