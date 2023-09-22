كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

شهدت الثواني الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز، مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لفريق بيراميدز، من جهة، وشيكابالا ولاعبي بيراميدز من جهة أخرى، عقب انتهاء المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

سقوط حارس الزمالك يسبب أزمة

واندلعت مشاجرة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي جرت مساء أمس الخميس، بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

حارس الزمالك

وبدأت الأزمة عندما اعترض الجهاز الفني لنادي بيراميدز، على السقوط المتكرر لحارس الزمالك محمد صبحي، بما فسره جهاز بيراميدز بتع اضاعة الوقت، ما أثار غضب الجهاز الفني للفريق السماوي، الذي سجل اعتراضه لدى الحكم الرابع.

لحظات حرجة وسخرية

شهدت الدقائق الاخيرة، وتحديدًا عقب إحراز رمضان صبحي هدف التعادل، وتوجيه بعض لاعبي بيراميدز عبارات السخرية تجاه لاعبي الزمالك، وشاركهم بعض أعضاء الجهاز الفني.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعمّد لاعبو الزمالك إضاعة الوقت، ردًا على السخرية من جانب بيراميدز، ليدخل الجهازان في مشاجرة عقب إطلاق الحكم صافرته.

كلمتان أشعلتا فتيل الأزمة

وأثار أحمد الشناوي حارس بيراميدز، غضب شيكابالا عقب صافرة الحكم، بالسخرية من زملائه السابقين قائلًا: "انتو هاتعيطوا".

شيكا والشناوي

وانفعل كابتن الزمالك موجهًا سيلاً من الشتائم للشناوي، الذي بادله السُباب، ليتدخل علي جبر ورمضان صبحي وعمر جابر لتهدئة كلا اللاعبين.

عبد الهادي يَسُب إداري بيراميدز

لم تكن أزمة الشناوي وشيكا هي الوحيدة، حيث توجّه مدحت عبد الهادي إلى الجهاز الفني لبيراميدز، موجهًا السُباب لإداري بيراميدز محمود فتح الله، الذي ردّ عليه بانفعال، ليتدخل كلا المديرين الفنيين في الأمر.

مدحت عبد الهادي

انفعال جهاز الزمالك

وتدخل أمن الاستاد لفض الاشتباك قبل أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، خاصة أن كلمات فتح الله استفزت عبد الهادي، وأدت إلى حالة التوتر التي طالت اللاعبين.

باتشيكو يكشف سبب الخناقة

فيما قال باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز: «كانت مباراة رائعة بين فريقين كبيرين، نجحنا في السيطرة على اللقاء بالكامل وأهدرنا فرصًا عديدة».

الأمن يسعى للسيطرة

انفعال عبد الهادي

خناقة

وأضاف: «اعترضنا على وقوع لاعبي نادي الزمالك بشكل مُتكرّر خلال أحداث المباراة، وهذا هو سبب سخونتها، وما تبعها من أحداث بعد نهايتها».