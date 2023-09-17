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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وروابط البحث، بمتابعة عن موعد بدء تطبيق القرارات الثمانية، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ومنها زيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة بمن فيهم الموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى.

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ثمانية قرارات تفيد 4.5 مليون عامل

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن استفادة 4.5 مليون عامل من تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت.

الرئيس في بني سويف

وقال «البدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من «تكافل وكرامة» والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة.

مجدي البدوي

وأضاف أن رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، يأتي من شعور الرئيس بأعباء المواطن البسيط.

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موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

أوضح عضو المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، مؤكدا أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

الرئيس يخاطب المواطنين

وأكد أن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس اليوم جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وسيكون التطبيق سريعا.

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تفاصيل قرارات الرئيس

تضمنت قرارات الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

قرارات الرئيس

ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور

علق علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حزمة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا إلى زيادة مرتبات القطاع الخاص.

علاء السقطي

وقال «السقطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، موضحًا أن القرارات أحرجته كعضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن القطاع الخاص.

الرئيس

وأضاف: «أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات».

وأوضح أن المجلس القومي للأجور يبحث حاليًا عقد اجتماع عاجل لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص، بعد رفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه.

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