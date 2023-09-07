تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 7 من سبتمبر، حيث كشفت الأقمار الصناعية توافر فرص تكون الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع شديد في درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية نهارا.

منخفض الهند

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات التغير المناخي، ومستشار وزير الزراعة، إن منخفض الهند الموسمي أحد الظواهر التي ينتج عنها ارتفاع درجات الحرارة على الشرق الاوسط.

النينو يتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة

أوضح "فهيم"، في مداخلة تليفزيونية، أن ظاهرة "النينو" جاءت من أوروبا وأمريكا ووصلت الى البحر المتوسط، وتسببت في حدوث منخفض سطحي شمال ليبيا في البحر المتوسط، وغيرت اتجاهات الرياح الغربية وأصبحت ساخنة، وهذا الأمر هو السبب في حدوث موجة حارة في جمهورية مصر العربية.

ظاهرة النينو

وأضاف: "الأيام القادمة ستكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة ستصل لقيم وأرقام قياسية لا تتناسب مع هذا الوقت من السنة تحديدًا مع آخر أيام فصل الصيف"، متابعًا: "درجة الحرارة وصلت لـ42 و 45 درجة، هذه درجة حرارة غير اعتيادية في هذا الوقت من السنة على هذه المناطق".

تحذير الأرصاد من الرطوبة

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

الرطوبة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، إذ ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4-5 درجات، بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ومن الصحراء الغربية كتل شديدة الحرارة مع امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ذروة الموجة الحارة

وأوضحت غانم، أن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم الخميس وغد الجمعة، إذ ستصل على جنوب الصعيد في الأقصر وأسوان إلى 46 درجة مئوية.

ذروة الحرارة

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن تدريجيًا ابتداءً من الثلاثاء المقبل، لافتة إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى 2.5 متر، محذرة المصطافين من التعمق داخل البحر.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت «غانم» المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهى ساعات الذروة لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم.

غطاء الرأس

وطالبت خبيرة الارصاد، بضرورة وضع غطاء للرأس، والإكثار من شرب السوائل خاصةً المياه بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

طقس اليوم الخميس

يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية

ورصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتوافر فرص لتكون الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة والوجه البحري العظمى 39 والصغرى 28

- السواحل الشمالية العظمى 36 والصغرى 26

- جنوب سيناء العظمى 42 والصغرى

32

- شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 25

- جنوب الصعيد العظمى 46 والصغرى 28

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