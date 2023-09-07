عاجل
أخبار التعليم.. فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.. تفاصيل قصة دون كيشوت أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق أخبار الفن| الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب.. مطرب بقميص شفاف في حفل القلعة الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وبشرى بشأن أسعار الذهب.. وضربة الموسم للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 7 من سبتمبر، حيث كشفت الأقمار الصناعية توافر فرص تكون الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

txt

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

txt

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

txt

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

txt

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

ارتفاع شديد في درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية نهارا.

منخفض الهند

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات التغير المناخي، ومستشار وزير الزراعة، إن منخفض الهند الموسمي أحد الظواهر التي ينتج عنها ارتفاع درجات الحرارة على الشرق الاوسط.

txt

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

txt

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

النينو يتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة

أوضح "فهيم"، في مداخلة تليفزيونية، أن ظاهرة "النينو" جاءت من أوروبا وأمريكا ووصلت الى البحر المتوسط، وتسببت في حدوث منخفض سطحي شمال ليبيا في البحر المتوسط، وغيرت اتجاهات الرياح الغربية وأصبحت ساخنة، وهذا الأمر هو السبب في حدوث موجة حارة في جمهورية مصر العربية.

ظاهرة النينو

وأضاف: "الأيام القادمة ستكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة ستصل لقيم وأرقام قياسية لا تتناسب مع هذا الوقت من السنة تحديدًا مع آخر أيام فصل الصيف"، متابعًا: "درجة الحرارة وصلت لـ42 و 45 درجة، هذه درجة حرارة غير اعتيادية في هذا الوقت من السنة على هذه المناطق".

txt

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

txt

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

تحذير الأرصاد من الرطوبة

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

الرطوبة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، إذ ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4-5 درجات، بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ومن الصحراء الغربية كتل شديدة الحرارة مع امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

txt

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

txt

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

txt

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

ذروة الموجة الحارة

وأوضحت غانم، أن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم الخميس وغد الجمعة، إذ ستصل على جنوب الصعيد في الأقصر وأسوان إلى 46 درجة مئوية.

ذروة الحرارة

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن تدريجيًا ابتداءً من الثلاثاء المقبل، لافتة إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى 2.5 متر، محذرة المصطافين من التعمق داخل البحر.

txt

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

txt

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت «غانم» المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهى ساعات الذروة لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم.

غطاء الرأس

وطالبت خبيرة الارصاد، بضرورة وضع غطاء للرأس، والإكثار من شرب السوائل خاصةً المياه بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

txt

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

txt

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

txt

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

طقس اليوم الخميس

يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية

ورصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتوافر فرص لتكون الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

txt

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

txt

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

txt

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

txt

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة والوجه البحري العظمى 39 والصغرى 28
- السواحل الشمالية العظمى 36 والصغرى 26
- جنوب سيناء العظمى 42 والصغرى
32
- شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 25
- جنوب الصعيد العظمى 46 والصغرى 28

 

لا يفوتك

txt

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

txt

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

txt

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

txt

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

txt

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

txt

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

txt

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

تقترب من الـ50 ساعات اللهيب درجات الحرارة المتوقعة الاقمار الصناعية الأرصاد الجوية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

ترشيحاتنا

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

بالقانون .. حائزو الحيوانات الخطرة ملزمون بالإخطار حال إصابتها بمرض وبائى

يربط الغرب بالشرق .. كوبرى ومحور دراو نقلة حضارية لتسهيل الحركة بأسوان|شاهد

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

هل ثواب قراءة القرآن دون تحريك الشفاة كالجهر به.. أمين الفتوى يجيب

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

بسالبوت جينز.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فيديو

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ