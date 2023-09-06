كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

حالة من الغضب الشديد لدى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، وجماهيره، ردا على الأخبار التي تخرج إلى وسائل الإعلام بين الحين والآخر عن تجهيز محمد فضل للتواجد في منصب مدير التعاقدات أو بعض المناصب الآخرى داخل القلعة الحمراء، رغم تصريحاته المستفزة تجاه الأهلي، ورئيسه محمود الخطيب.

محمد فضل يروج أخبار تسيء للأهلي

ويرى البعض داخل جهاز الكرة في النادي الاهلي، أن محمد فضل هو من يقود هذه الأخبار، ويستغل من خلالها علاقته الجيدة مع حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

الخطيب وحسام غالي

في الوقت نفسه تسيطر حالة من الغضب من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات محمد فضل المستمرة عن أن حسام غالي هو الرئيس القادم للقلعة الحمراء وهو ما يغضب البعض في المجلس الأحمر.

انتقادات فضل لإدارة الأهلي

اعتاد محمد فضل على انتقاد إدارة الأهلي، منذ أزمة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي حل فيها بيراميدز بديلا عن للزمالك.

الخطيب وفضل

كما انتقد فضل مؤخرا موقف إدارة النادي الأهلي بشأن الرغبة في عدم تواجد العناصر الدولية في مواجهة إثيوبيا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

القيعي يهاجم محمد فضل

فتح عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، النار على محمد فضل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الأهلي ووصفه بعدم الاحترافية.

القيعي وفضل

وأوضح القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن ما يحدث من بعض الإعلاميين وأضم إليهم للأسف الشديد اللي صدمتي فيه كبيرة، وأنا عارف إنه هايطلع يهاجمني لإنه هو مبيحبش حد، الكابتن محمد فضل.

عدلي القيعي

وأضاف القيعي: "محمد فضل الذي تفرغ للنيل من النادي الأهلي ولو بلي الحقائق وتفسير الأمور عكسها، يا كابتن فضل النادي الأهلي، وإن كان في لحظة ما تعتقد انه ظلمك موقفش معاك غير ولاد النادي الأهلي، فضلوا معاك لحد ما رجعت النادي الأهلي".

القيعي

وتابع القيعي: "عندما اعتزلت "فضل" كان الأهلي يتوسم فيك أنك كادر مثقف، وانت حقيقي كادر مثقف، لكنك تريد أن تنتزع المصداقية من هذه الثقافة بانك حاطط الاهلي في دماغك، ده نموذج لواحد كان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة، اللي قدمك إلى المعترك الإداري المصري والقومي هو النادي الأهلي".

خليك مكمل في تصفية الحسابات

وواصل القيعي هجومه على فضل: "عايز بقى تظل كده تدخل في الصراع بتاع الهجوم والشتيمة والتجاوز في حق الناس عندما تصف النادي الاهلي لو عنده 5% احترافية كان عمل وسوى، لأن لو عند فضل 5% قراءة للاحترافية، كان قرأ ما قلناه جيدا".

واختتم القيعي تصريحاته: "لا جدوى من إنك إنت تتكلم في أمور، أنا عارف ردة فعلها، الراجل خبط في الحيطان عشان اختلف مع حد، وإنت بتكلمه مش هاتقدر تخليه يتراجع أو يمشي كما ينبغي، أن تكون لك قيمتك الكروية والثقافية، يجب أن تخرج من دائرة الانغلاق على تصفية الحسابات".

ماذا قال فضل ضد الأهلي؟

قال محمد فضل عبر تصريحات تليفزيونية: بقول لمجلس إدارة النادي الأهلي كفاية بيانات، منتخب مصر أهم بكثير.

محمد فضل

وتابع: تقدر تمنع معلول وبيرسي تاو أو إليو ديانج من الانضمام لمنتخب بلادهم؟، لأ، ولو هاتقولو لاعيبة الزمالك خرجت من المنتخب ولعبت مع فريقها؛ هقولك أيوه حصل، بس اللاعيبة دي لعبت الماتشين مع المنتخب، لعبو مع الزمالك، ورجعو انضموا للمنتخب، وبقول لمجلس إدارة النادي الأهلي، كفاية تصدير أزمات.

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