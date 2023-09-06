عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

صدى البلد

حالة من الغضب الشديد لدى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، وجماهيره، ردا على الأخبار التي تخرج إلى وسائل الإعلام بين الحين والآخر عن تجهيز محمد فضل للتواجد في منصب مدير التعاقدات أو بعض المناصب الآخرى داخل القلعة الحمراء، رغم تصريحاته المستفزة تجاه الأهلي، ورئيسه محمود الخطيب.

txt

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

txt

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

محمد فضل يروج أخبار تسيء للأهلي

ويرى البعض داخل جهاز الكرة في النادي الاهلي، أن محمد فضل هو من يقود هذه الأخبار، ويستغل من خلالها علاقته الجيدة مع حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

الخطيب وحسام غالي

في الوقت نفسه تسيطر حالة من الغضب من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات محمد فضل المستمرة عن أن حسام غالي هو الرئيس القادم للقلعة الحمراء وهو ما يغضب البعض في المجلس الأحمر.

txt

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

txt

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

txt

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

انتقادات فضل لإدارة الأهلي

اعتاد محمد فضل على انتقاد إدارة الأهلي، منذ أزمة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي حل فيها بيراميدز بديلا عن للزمالك.

الخطيب وفضل

كما انتقد فضل مؤخرا موقف إدارة النادي الأهلي بشأن الرغبة في عدم تواجد العناصر الدولية في مواجهة إثيوبيا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

txt

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

txt

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

القيعي يهاجم محمد فضل

فتح عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، النار على محمد فضل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الأهلي ووصفه بعدم الاحترافية.

القيعي وفضل

وأوضح القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن ما يحدث من بعض الإعلاميين وأضم إليهم للأسف الشديد اللي صدمتي فيه كبيرة، وأنا عارف إنه هايطلع يهاجمني لإنه هو مبيحبش حد، الكابتن محمد فضل.

عدلي القيعي

وأضاف القيعي: "محمد فضل الذي تفرغ للنيل من النادي الأهلي ولو بلي الحقائق وتفسير الأمور عكسها، يا كابتن فضل النادي الأهلي، وإن كان في لحظة ما تعتقد انه ظلمك موقفش معاك غير ولاد النادي الأهلي، فضلوا معاك لحد ما رجعت النادي الأهلي".

القيعي

وتابع القيعي: "عندما اعتزلت "فضل" كان الأهلي يتوسم فيك أنك كادر مثقف، وانت حقيقي كادر مثقف، لكنك تريد أن تنتزع المصداقية من هذه الثقافة بانك حاطط الاهلي في دماغك، ده نموذج لواحد كان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة، اللي قدمك إلى المعترك الإداري المصري والقومي هو النادي الأهلي".

txt

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

txt

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

txt

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

خليك مكمل في تصفية الحسابات

وواصل القيعي هجومه على فضل: "عايز بقى تظل كده تدخل في الصراع بتاع الهجوم والشتيمة والتجاوز في حق الناس عندما تصف النادي الاهلي لو عنده 5% احترافية كان عمل وسوى، لأن لو عند فضل 5% قراءة للاحترافية، كان قرأ ما قلناه جيدا".

واختتم القيعي تصريحاته: "لا جدوى من إنك إنت تتكلم في أمور، أنا عارف ردة فعلها، الراجل خبط في الحيطان عشان اختلف مع حد، وإنت بتكلمه مش هاتقدر تخليه يتراجع أو يمشي كما ينبغي، أن تكون لك قيمتك الكروية والثقافية، يجب أن تخرج من دائرة الانغلاق على تصفية الحسابات".

txt

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

txt

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

txt

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

txt

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

ماذا قال فضل ضد الأهلي؟

قال محمد فضل عبر تصريحات تليفزيونية: بقول لمجلس إدارة النادي الأهلي كفاية بيانات، منتخب مصر أهم بكثير.

محمد فضل

وتابع: تقدر تمنع معلول وبيرسي تاو أو إليو ديانج من الانضمام لمنتخب بلادهم؟، لأ، ولو هاتقولو لاعيبة الزمالك خرجت من المنتخب ولعبت مع فريقها؛ هقولك أيوه حصل، بس اللاعيبة دي لعبت الماتشين مع المنتخب، لعبو مع الزمالك، ورجعو انضموا للمنتخب، وبقول لمجلس إدارة النادي الأهلي، كفاية تصدير أزمات.

لا يفوتك

txt

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

txt

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

txt

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

txt

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

txt

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

txt

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

txt

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

txt

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

txt

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

كفاية بيانات يا خطيب غضب أهلاوي محمد فضل محمود الخطيب حسام غالي عدلي القيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الطريق الى عشماوي..خناقة على ليلة حمراء مع هالة أنهت حياة عشيقها وسط الزراعات

ذخائر يورانيوم منضب.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

تكلف مليارات.. خبراء يوضحون أهمية تبطين الترع وحالات ممنوع فيها التأهيل

مرتضى منصور أمام المحكمة غدا بسبب محمود الخطيب

مجتمع مغلق عن الانفتاح الأمريكي| أسرار الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة بالولايات المتحدة.. الإنترنت ممنوع

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

تحذير من مادة سامة بالسمك الماكريل.. ونقابة البيطريين تطالب بسحب عينات من الأسواق

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ