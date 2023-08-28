حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

لا تزال أخبار انتقال كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى دوري روشن وتحديدا نادي الاتحاد، تصدر من الجانب السعودي فقط، خاصة أن كافة أخبار الانتقال تصدر عن مسئولي نادي اتحاد جدة -وفقا للتقارير الصحفية بالمملكة - وآخرها تواجد صلاح في الإمارات وتحديدا دبي لتوقيع الكشف الطبي، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.

هل أتم اتحاد جدة ضم صلاح؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إنهاء نادي اتحاد جدة صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

صورة متخيلة من جماهير الاتحاد

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إن مسئولى شركة نادي الاتحاد حسموا صفقة ضم قائد منتخب مصر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

صلاح

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الاتحاد أتمت كامل الاتفاق مع صلاح على جميع شروط العقد الشخصية، من حيث مدة العقد والمقابل المالى الخاص باللاعب، وأنه في دبي لتوقيع الكشف الطبي.

كلوب: صلاح باق مع الريدز

تأتي تصريحات الجانب السعودي، على عكس تأكيد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد أمس، التى حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1، أن اللاعب مستمر ولن يرحل عن ليفربول.

وقال كلوب، فى تصريحاته عقب مواجهة نيوكاسل: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا.. ليس الجميع، أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع"، مضيفا: "لم يأت أحد إلىّ ليستشيرني في هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وأضاف: "قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا".

الاتحاد يعد ليفربول بالبديل

قدم مسئولو شركة نادي الاتحاد، عرضًَا بقيمة حصة نادى ليفربول من الصفقة، لكن النادي الإنجليزي يعلق رده النهائي بإيجاد اللاعب البديل، وتحديد مطالبه المالية، وبناءً على ذلك سيحدد مسئولو النادي الإنجليزي حصتهم المالية من صفقة انتقال صلاح".

ويضغط نادي الاتحاد بقوة للحصول على توقيع نادى ليفربول، حتى تتم الصفقة فى الانتقالات الحالية.

عرض اتحاد جدة لشراء أبو مكة

قدم الاتحاد السعودي عرضاً مغرياً للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنوياً، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجراً فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

وينتهى عقد محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي فى صيف عام 2025.