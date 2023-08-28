عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

صدى البلد

لا تزال أخبار انتقال كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى دوري روشن وتحديدا نادي الاتحاد، تصدر من الجانب السعودي فقط، خاصة أن كافة أخبار الانتقال تصدر عن مسئولي نادي اتحاد جدة -وفقا للتقارير الصحفية بالمملكة - وآخرها تواجد صلاح في الإمارات وتحديدا دبي لتوقيع الكشف الطبي، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.

txt

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

txt

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ وهذه رسالة الخطيب له

هل أتم اتحاد جدة ضم صلاح؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إنهاء نادي اتحاد جدة صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

صورة متخيلة من جماهير الاتحاد

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إن مسئولى شركة نادي الاتحاد حسموا صفقة ضم قائد منتخب مصر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

صلاح

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الاتحاد أتمت كامل الاتفاق مع صلاح على جميع شروط العقد الشخصية، من حيث مدة العقد والمقابل المالى الخاص باللاعب، وأنه في دبي لتوقيع الكشف الطبي.

txt

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

txt

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

كلوب: صلاح باق مع الريدز

تأتي تصريحات الجانب السعودي، على عكس تأكيد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد أمس، التى حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1، أن اللاعب مستمر ولن يرحل عن ليفربول.

وقال كلوب، فى تصريحاته عقب مواجهة نيوكاسل: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا.. ليس الجميع، أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع"، مضيفا: "لم يأت أحد إلىّ ليستشيرني في هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وأضاف: "قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا".

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

الاتحاد يعد ليفربول بالبديل

قدم مسئولو شركة نادي الاتحاد، عرضًَا بقيمة حصة نادى ليفربول من الصفقة، لكن النادي الإنجليزي يعلق رده النهائي بإيجاد اللاعب البديل، وتحديد مطالبه المالية، وبناءً على ذلك سيحدد مسئولو النادي الإنجليزي حصتهم المالية من صفقة انتقال صلاح".

ويضغط نادي الاتحاد بقوة للحصول على توقيع نادى ليفربول، حتى تتم الصفقة فى الانتقالات الحالية.

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

txt

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

txt

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

txt

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

txt

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

txt

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

txt

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

txt

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

txt

مهمة مستحيلة في انتظار رجل المهام الصعبة| من هو رئيس الزمالك الجديد ؟

txt

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

عرض اتحاد جدة لشراء أبو مكة

قدم الاتحاد السعودي عرضاً مغرياً للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنوياً، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجراً فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

وينتهى عقد محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي فى صيف عام 2025.

محمد صلاح صلاح في دبي للكشف الطبي دوري روشن هداف ليفربول الإنجليزي كابتن منتخب مصر نادي اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

خبراء عن إنشاء مدرسة العباقرة بمصر: تعمل على تعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ