عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

صدى البلد

منذ رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه، سافر عبد الحفيظ إلى إيطاليا لترتيب أوراقه، واختفى تماما حتى عن احتفالية النادي الأهلي، إلا أن مدير الكرة السابق بالأهلي عاود الظهور خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط MEFA، حيث تم تكريمه، وحصل على جائزة أفضل مدير رياضي عن الموسم الماضي.

txt

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ وهذه رسالة الخطيب له

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

عبد الحفيظ أفضل مدير كرة 
من MEFA

حصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلى على جائزة أفضل مدير كرة لعام 2023 من MEFA.

تكريم عبد الحفيظ في Mefa

وشهد الحفل، حضور "عبدالحفيظ"، لاستلام الجائزة بعد تغيبه منذ أيام عن حفل النادي الأهلي، كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي توج بجائزة أفضل رئيس نادي.

جائزة احسن رئيس نادي

وحرص نجوم الأهلي والخطيب على استقبال سيد عبدالحفيظ بحفاوة بعد حضوره، وتم الاحتفال به عقب استلامه الجائزة.

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

هل أحرج عبد الحفيظ مجلس الأهلي؟

عقب ظهور مدير الكرة السابق في الحفل، انطلقت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد أن سيد عبد الحفيظ، وجه صفعة قوية لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، بظهوره للتكريم في حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط.

مدير الكرة السابق بالأهلي 

وكان سيد عبد الحفيظ غاب الأسبوع الماضي عن حفل النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية على إنجازات الموسم الماضي 2021- 2022، وهو ما يشير إلى نية عبد الحفيظ في إحراج الأهلي.

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

ساعتان بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتمع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في فندق في التجمع الخامس بعد أزمة رحيله عن منصبه.

الخطيب وعبد الحفيظ

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه «البريمو»: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لمدة ساعتين، عقب حفل توزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط، الذي حضره الطرفان».
وأضاف: «الخطيب حرص على احتواء غضب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بسبب الطريقة التي رحل بها عن الأهلي، والتطرق حول الأسباب التي دفعت النادي لإعلان هذا القرار، ومناقشة إمكانية عودته للعمل في شركة الكرة أو لجنة التخطيط في الفترة المقبلة».

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

txt

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

txt

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

تعليق عبد الحفيظ على إحراج الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: كنت محظوظا إني من سنة 89 أكون خريج مدرسة النادي الأهلي، بشكر كل الأشخاص الذين عملت معهم سواء مجالس إدارات أو لاعبين أو أجهزة فنية.

وأضاف: “مرحلة عملي في الأهلي كانت مهمة، لكن في النهاية في هناك أمور نتعلمها تغير في الشخصية، بشكر جمهور الأهلي على الدعم الدائم، وتعلمت الكثير في النادي، تعلمت إن النظام هو اللي بيجيب البطولة وليس العكس، وذلك أثّر في شخصيتي، وبشكر كل الناس الذين اختلفوا معايا قبل الذين اتفقوا معي”.

عبد الحفيظ

واختتم تصريحاته: “الحاجة المهمة التي تعلمتها إن بطولات الأهلي التي وصلت إلى 148 بطولة، بتزود مكانة النادي، وده بيزود من قوة وعظمة النادي الأهلي، ومرة أخرى أشكر الجميع”.

سيد عبد الحفيظ مجلس إدارة الأهلي مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو الخطيب وسيد عبد الحفيظ حفل MEFA جوائز الأفضل بالشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

ترشيحاتنا

احتياطات أمنية مشددة أمام السفارة الفرنسية في النيجر

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

أخبار التوك شو| هبوط أسعار الذهب.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد رحيل إمام عاشور وكهربا

وزير إسرائيلي يهاجم أمريكا : لا تعظونا رأينا فعلتكم في أفغانستان والعراق

رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن قبول عضويات جديدة .. في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شهر سبتمبر المقبل وانتقاد لفستان شيرين

لن تصدق من هم حاضريه.. أغرب مهرجان على الإطلاق يثير جدل رواد السوشيال

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ