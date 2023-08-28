الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

منذ رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه، سافر عبد الحفيظ إلى إيطاليا لترتيب أوراقه، واختفى تماما حتى عن احتفالية النادي الأهلي، إلا أن مدير الكرة السابق بالأهلي عاود الظهور خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط MEFA، حيث تم تكريمه، وحصل على جائزة أفضل مدير رياضي عن الموسم الماضي.

عبد الحفيظ أفضل مدير كرة

من MEFA

حصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلى على جائزة أفضل مدير كرة لعام 2023 من MEFA.

تكريم عبد الحفيظ في Mefa

وشهد الحفل، حضور "عبدالحفيظ"، لاستلام الجائزة بعد تغيبه منذ أيام عن حفل النادي الأهلي، كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي توج بجائزة أفضل رئيس نادي.

جائزة احسن رئيس نادي

وحرص نجوم الأهلي والخطيب على استقبال سيد عبدالحفيظ بحفاوة بعد حضوره، وتم الاحتفال به عقب استلامه الجائزة.

هل أحرج عبد الحفيظ مجلس الأهلي؟

عقب ظهور مدير الكرة السابق في الحفل، انطلقت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد أن سيد عبد الحفيظ، وجه صفعة قوية لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، بظهوره للتكريم في حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط.

مدير الكرة السابق بالأهلي

وكان سيد عبد الحفيظ غاب الأسبوع الماضي عن حفل النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية على إنجازات الموسم الماضي 2021- 2022، وهو ما يشير إلى نية عبد الحفيظ في إحراج الأهلي.

ساعتان بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتمع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في فندق في التجمع الخامس بعد أزمة رحيله عن منصبه.

الخطيب وعبد الحفيظ

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه «البريمو»: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لمدة ساعتين، عقب حفل توزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط، الذي حضره الطرفان».

وأضاف: «الخطيب حرص على احتواء غضب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بسبب الطريقة التي رحل بها عن الأهلي، والتطرق حول الأسباب التي دفعت النادي لإعلان هذا القرار، ومناقشة إمكانية عودته للعمل في شركة الكرة أو لجنة التخطيط في الفترة المقبلة».

تعليق عبد الحفيظ على إحراج الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: كنت محظوظا إني من سنة 89 أكون خريج مدرسة النادي الأهلي، بشكر كل الأشخاص الذين عملت معهم سواء مجالس إدارات أو لاعبين أو أجهزة فنية.

وأضاف: “مرحلة عملي في الأهلي كانت مهمة، لكن في النهاية في هناك أمور نتعلمها تغير في الشخصية، بشكر جمهور الأهلي على الدعم الدائم، وتعلمت الكثير في النادي، تعلمت إن النظام هو اللي بيجيب البطولة وليس العكس، وذلك أثّر في شخصيتي، وبشكر كل الناس الذين اختلفوا معايا قبل الذين اتفقوا معي”.

عبد الحفيظ

واختتم تصريحاته: “الحاجة المهمة التي تعلمتها إن بطولات الأهلي التي وصلت إلى 148 بطولة، بتزود مكانة النادي، وده بيزود من قوة وعظمة النادي الأهلي، ومرة أخرى أشكر الجميع”.