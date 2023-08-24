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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

صدى البلد

أثارت تصريحات محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ومحلل قنوات "beIN Sports" القطرية حاليا، بعد خسارة تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي 2023-2024، حفيظة جماهير "البلوز" في الوطن العربي، ليتصدر اسم أبو تريكة التريند على X تويتر .

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تصريحات أبو تريكة تثير غضب البلوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بغضب شديد تصريحات الكابتن محمد أبو تريكة، محلل قنوات بين سبورت القطرية، ضد فريق تشيلسي، عقب اللقاء الذي جمع البلوز مع وست هام يونايتد، بالدوري الإنجليزي.

ابو تريكة

وانتقد أبو تريكة، مقدار المال الذي دفعته إدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مؤكدًا أن إدارة "البلوز" ورغم البذخ في الصفقات إلا أنها لم تتمكن من ضم لاعبين نجوما يفيدون الفريق، ليتعرض لخسارة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام ليفربول.

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انتقادات حادة من جمهور البلوز في السعودية

على مدار ثلاثة أيام، شنت جماهير تشيلسي في الوطن العربي، وتحديدا في المملكة العربية السعودية، حملات قاسية على محمد أبو تريكة، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، لدرجة تدشين هاشتاج "طرد_ابو_تريكه_مطلب" يتصدر حاليًا قائمة أكثر التغريدات تداولًا في السعودية عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي.

تويتة انتقاد أبو تريكة
البلوز

وأكدت جماهير تشيلسي الرافضة لتصريحات أبو تريكة، أن محلل بي إن سبورت يناقض نفسه عند الحديث عن صرف تشيلسي في سوق الانتقالات، وفي المقابل الإشادة بتحركات مانشستر سيتي الذي ينفق الكثير هو الآخر.

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محبو أبو تريكة يتولون الدفاع عنه

على جانب آخر، كان هناك بعض الدفاع عن أسطورة منتخب مصر، مع تأكيدات أن تصريحاته كانت تحاول مناقشة وضعية الفريق، وعدم تحسنها رغم التغييرات الكبيرة في قائمته.

تويتة دفاع عم ابو تريكة

وأشار محبو الماجيكو المصري، إلى أن أبو تريكة لم يخطئ في حق تشيلسي، هو فقط أراد إظهار الوضع الذي عليه الفريق، حيث لم يحقق نتائج مرضية لجماهيره رغم الإنفاق الكبير، وعدم استقدام لاعبين سوبر بحجم هذا الإنفاق، حيث تعادل بصعوبة أمام ليفربول في الجولة الاولى، وتعرض للهزيمة في الجولة الثانية.

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