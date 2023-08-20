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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مهمة مستحيلة في انتظار رجل المهام الصعبة| من هو رئيس الزمالك الجديد ؟

صدى البلد

لا صوت يعلو على الساحة الرياضية حاليا على صوت أحداث نادي الزمالك، عقب تقدم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال رئيس النادي باستقالته عن القلعة البيضاء، ليتسبب في الحيرة لجمهور القلعة البيضاء، التي أصبحت مركب بلا قبطان، لتبدأ مرحلة جديدة من التكهنات عن المرشحين لقيادة نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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الزمالك في ورطة.. من يقود القلعة البيضاء؟

بعد تقدم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال رئيس النادي باستقالته عن القلعة البيضاء، أصبح الزمالك بلا رئيس يقود النادي خلال المرحلة المقبلة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهن بأسم خليفة ال منصور في قيادة الزمالك، وبررت أسمين خلال الساعات الماضية، أولهما إيهاب خضر، وحسين لبيب.

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المرشح الأبرز لخلافة أحمد مرتضى منصور

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تكليف إيهاب خضر، لخلافة أحمد مرتضى منصور في إدارة أعمال نادي الزمالك.

وحسب المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، يتم اسناد رئاسة النادي إلى المدير التنفيذي للنادي إيهاب السيد خضر، على أن يعاونه المدير المالي للنادي أحمد إبراهيم، ومدير النشاط الرياضي أحمد عبد الدايم.

وتطبق اللائحة الاسترشادية على النادي الأبيض لأن لائحة الزمالك الخاصة تم رفضها من قبل بعد صدور حكم ضدها بالبطلان، ويكون الدور الرئيسي لهذه اللجنة هو الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عاجلة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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بيان حسين لبيب يثير الجدل

عقب استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، أصدر حسين لبيب، الذي تولى من قبل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، بياناً رسمياً، بالتزامن مع إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته الجماعية.

وجاء بيان حسين لبيب كالتالي:
وصلا بما تحدثت به اليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا علي استعادة النادي إلى الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية، اختلف معنا فيه البعض بدافع من حماسهم وغيرتهم الشديدة علي النادي، ولا يسعنا في هذا التوقيت سوي أن أشارككم التعبير والارتياح بعد أن رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته، فتردي النادي علي يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك علي الانهيار في كافه المجالات.
وأضاف: "بعيدا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور، حيث تم اهداؤه اليهم واختطافه على يديهم في غفلة لن تتكرر، وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا الحبيب، فإننا نتطلع الي مستقبل أفضل، وأكرر ما أكدته مرارا من ثقتي في وعي وحكمة قيادات وأجهزة الدولة، وأن النادي لن يتكرر اهدائه ولا اختطافه، وانما سوف يعود أمره حتما إلى المخلصين من ابنائه الذين حملوا اسمه ورفعوا رايته وما أكثرهم، وهم بفضل الله وتكاتف ودعم الجميع قادرون علي العبور بالنادي من كبوته التي طالت، والوصول به الى حيث المكانة التي تليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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هل يحق لأعضاء المجلس المستقيل الترشح؟

أوضح سليمان وهدان، أنه تم اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك رغم اعتراض بعض الأعضاء، ولكن تم تغليب مصلحة ناد الزمالك على مصالحنا الشخصية.

ولفت وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية انتخب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بأغلبية، لكن هناك مجموعة من المشاكل التي ظهرت بعد ذلك، ويعد الوقت الحالي الأمثل لتقديم الاستقالة الجماعية، مضيفًا: «أعضاء المجلس الحالي الذي قدم استقالته له الحق في الترشح في الانتخابات المقبلة».

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