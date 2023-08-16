مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

يكثف النادي الأهلي جهوده حاليا، من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ويسعى الفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، الى حسم ملف التعاقدات والراحلين بشكل سريع، للتركيز في فترة الإعداد خلال أغسطس الحالي استعدادا للموسم الجديد، وفكر كولر في الاستعانة ـ بـ لوكاس بودلسكي نجم بايرن ميونيخ السابق.

بودلسكي: كولر هو من اكتشفني

وكشف لوكاس بودلسكي نجم بايرن ميونيخ السابق عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه هذا الصيف، حيث يلعب صاحب الـ38 عاما ضمن صفوف نادي جورنيك زابجة البولندي.

وقال بودلسكي عبر قناة الأهلي: "مارسيل كولر هو من اكتشفني في كولن، عندما كان عمري 17 عاما، تحدثت معه وأرسلت له التهنئة بعد نجاحه في الحصول على دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

اللعب في كأس العالم للأندية فرصة كبيرة

وأضاف بودلسكي: “اللعب في كأس العالم للأندية فرصة كبيرة لمواجهة فرق عالمية على غرار مانشستر سيتي، كولر قد يحقق المفاجأة ويقود الأهلي لتحقيق اللقب”.

وكشف عن عدم تواصل أحد من الأهلي معه، وقال إنه فريق عظيم ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وفريق بطولات، لكن سؤالي للنادي الأهلي هل يقبلون بي وأنا عمري 38 عاما؟".

رأيه في صلاح وعمر مرموش

وواصل نجم بايرن ميونيخ السابق: "لعبت ضد نجوم مصريين من قبل، كانوا يمتلكون الحماس والسرعة، أعلم بالطبع عن عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت، لديه إمكانيات مميزة للغاية ويلعب في فريق طور نفسه، وأتمنى أن يظهر بشكل رائع في تجربته الجديدة مع فرانكفورت قدراته قوية وأتمنى له التوفيق".

وأتم: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين المصريين على مر العصور، إنه يصنع الكثير من أجل بلاده والانجازات التي يحققها تساعد على نقل صورة جيدة عن اللاعب المصري في أوروبا".

وسبق لـ بودولسكي اللعب في أندية كولن وبايرن ميونيخ وأرسنال وخاض 130 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، وتوج بلقب كأس العالم 2014.