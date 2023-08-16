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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

صدى البلد

في تحدٍ جديد، وبعد وصول عدد كبير من اللاعبين إلى الدوري السعودي، بتعاقد مختلف الأندية مع أسماء لامعة، ولأنه أول من سعى لضم ميسي، لجأ الهلال إلى جلب صفقة لا تقل أهمية عن كريستيانو رونالدو نجم النصر، ووجد ضالته في البرازيلي نيمار، ليصبح سادس صفقات الهلال الصيف الجاري، بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو.

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البرازيلي نيمار هلالي لموسمين

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا عن تعاقده مع النجم البرازيلي الموهوب نيمار دا سيلفا، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي مقطع فيديو، ظهر فيها نجم باريس سان جيرمان السابق يقول: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي"، فيما نشر باريس رسالةٍ مُميزة لنيمار بعد مُغادرته رسمياً للنادي.

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باريس سان جيرمان يمنح نيمار لقب الأسطورة

نشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، رسالة مُصورة عبر حسابه على تويتر، تتضمن الرسالة عدداً من اللقطات التي تحكي قصة نيمار في نادي عاصمة النور، ووصف النادي نيمار في رسالته بأسطورة باريس سان جيرمان.

وأرفق النادي الفرنسي رسالته بأرقام أفرزتها مسيرة النجم البرازيلي بقميص الباريسيين، حيث لعب 6 مواسم، وشارك في 173 مُباراة، وقدم 70 تمريرة حاسمة، بجانب تسجيل 118 هدفاً.

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قيمة ومميزات عقد نيمار مع الهلال

بموجب العقد سيحصل نيمار على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو، بينما يحصل نادي باريس سان جيرمان على نحو 100 مليون يورو من أجل بيع اللاعب.

عقد نيمار مع الهلال السعودي يتضمن العديد من المزايا وضعها الفريق القانوني للنجم البرازيلي وتمت الموافقة عليها، بخلاف الراتب الضخم، ومنها 4 مزايا لافتة في العقد، أولها توفير طائرة خاصة لتنقلات نيمار، وكذلك قصر فخم في الرياض يمتلك داخله طاقم خاص يعمل ليل نهار على خدمة النجم البرازيلي.

أما ثالث المزايا فسيكون عبارة عن تحديد مكافأة 80 ألف يورو عن كل فوز يحققه مع فريق الهلال، فضلًا عن 500 ألف يورو مقابل كل بوست أو ستوري يتم الاستعانة فيه باللاعب أو صورته أو اسمه لأي إعلان يخص السعودية.

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6 أضعاف مكاسبه مع باريس 

ذكر موقع "سكاي سبورت" الإنجليزي، أن النجم البرازيلي سيكسب 129.4 مليون إسترليني سنويًا، أي ما يوازي 6 أضعاف الأرباح التي كان يحصل عليها في باريس سان جيرمان.

ولفتت "سكاي سبورتس"، إلى أن الهلال السعودي، حاول التعاقد مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي هذا الصيف، لكن الأول اختار الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، ولا يزال مبابي في باريس سان جيرمان.

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