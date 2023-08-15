موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

أبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف، إلي نادي الخليج السعودي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بناء على العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة، ليصبح المهاجم الثالث الذي يرحل عن الأهلي، الذي لا يزال يبحث عن رأس حربة سوبر.

ميركاتو رحيل مهاجمي الأهلي

يبدو أن الميركاتو الصيفي الحالي يمكن أن يطلق عليه "ميركاتو تصفية الأهلي من الهجوم"، حيث تم خلاله السماح برحيل حسام حسن "بيع نهائي" إلى سموحة، شادي حسين "بيع نهائي" إلى فريق زد، ومحمد شريف "إعارة" إلى الخليج السعودي.

وأعلن نادي الخليج السعودي، أمس الإثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

ورحب الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا راميني بسحر عينيك الاتنين ‏ما تقولي واخدني ورايح فين ؟ ‏«محمد شريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

الأهلي يودع محمد شريف

أكد الإعلامي أحمد شوبير، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنتمين للوسط الرياضي عن رحيل مهاجم الأهلي محمد شريف.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه: "‏الأهلي يودع محمد شريف رسمياً غداً إلي الخليج السعودي لمدة عامين".

كما أعلن عمر ربيع ياسين عن انتقال محمد شريف الي الخليج السعودي بمقابل مغري، بعد أن كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة 3 مواسم، مع شرط جزائي في عقده لصالح النادي الاهلي تبلغ قيمته 150 مليون جنيه في حالة عودته الي الدوري المصري.

شروط الأهلي لقطع الطريق على الزمالك

وضعت الإدارة الحمراء شرطين رئيسيين للموافقة علي رحيل اللاعب، أولهما تمديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري لأربع سنوات مقبلة، ويخرج معاراً لمدة عام، والثاني ان تكون القيمة المالية للإعارة لمدة موسم مليون ونصف المليون دولار.

وتلقي الأهلي عرضين رسميين من فاتح جمارك التركي لضم اللاعب مقابل مليون دولار بشكل نهائي، وعرض أخر من الخليج السعودي دون أن يحدد القيمة المالية، ورفض مسئولي القلعة الحمراء العرض التركي لرغبتهم في خروج شريف معاراً وليس البيع النهائي.

شكل هجوم الأهلي في الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على شكل الهجوم في قائمة الفريق الموسم المقبل، بعد الاتفاق مع السويسري مارسيل كولر، وكذلك لجنة التخطيط.

ويدخل الأهلي بقائمة تضم ثلاثة مهاجمين، هم صلاح محسن، ومحمود عبدالمنعم كهربا، مع انضمام مهاجم محترف جديد في صفوف الفريق، ورحيل محمد شريف بعدما ضغط اللاعب من أجل الرحيل.

ووافق كولر على رحيل شريف بسبب رغبة اللاعب في اللعب بشكل أساسي، وعلمه بأن فرصه محدودة للغاية، بسبب انضمام مهاجم جديد، واعتماد المدرب السويسري على كهربا.

أبرز المرشحين في مركز رأس الحربة

دخل أكثر من مهاجم أجنبي قائمة ترشيحات اللاعبين المطلوبين لتدعيم مركز رأس الحربة في الأهلي خلال الموسم المقبل، باعتباره أهم مركز يطلبه مارسيل كولر، المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ديماتا

وهناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم هجوم الأهلي، مثل الكونغولي لاندري ديماتا، مهاجم إسبانيول الإسباني، والبرازيلي ليو سيارا لاعب سيريزو اوساكا الياباني، والإيفواري كريس بيديا لاعب سيرفيت السويسري، والنيجيري أكور أدامز ليليستروم النرويجي.

النيجيري أكور أدامز

وأغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، بعد رفض ناديه التفريط فيه رغم إلحاح اللاعب على طلب المغادرة.