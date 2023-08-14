حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وخبر عن فتاة ضربت مثالا رائعا للصداقة من وجهة نظر رواد السوشيال ميديا، بإهداء صديقتها سيارة فخمة في عيد ميلادها، وهو ما يؤكد أن الصداقة الحقيقية لا تُكيل بالمال.

حالة ذهول بسبب هدية عيد ميلادها

ظهرت في الصورة، فتاة في حالة ذهول تام لا تكاد تصدق عيناها من المفاجأة التي أهدتها لها صديقتها، حيث تقف أمام سيارة بيضاء مزينة بشريط أحمر في أحد المعارض الخاصة ببيع السيارات، هدية من صديقتها بمناسبة عيد ميلادها.

ولم تصدق الفتاة نفسها، لتفاجئها صديقتها بتوثيق تلك اللحظات من خلال مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا في السعودية وخارجها، حيث ظهر على ملامح الفتاة الدهشة والفرحة في نفس الوقت، ولم تكن الدهشة في جمال السيارة فقط، بل بسبب سعرها أيضا.

3 مليون جنيه سعر السيارة

مع انتشار الخبر على مدى واسع، تناولته الصحف السعودية كخبر اجتماعي، موضحة بعض التفاصيل التي قد يجهلها البعض، ومنها سعر السيارة التي ظهرت في الصورة.

واهتم رواد التواصل الاجتماعي وتحديدا في مصر بمعرفة ثمن السيارة، إذ يبلغ سعرها 100 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري.

توثيق اللحظات عبر السوشيال ميديا

وثق مقطع فيديو متداول على تطبيق تيك توك لحظة إهداء الفتاة السيارة لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها، ظهرت فيه الفتاة صاحبة العيد ميلاد أمام السيارة، وخلال لحظة إزالة الغطاء عنها غمرت السعادة وجهها ثم صفقت وعلقت صاحبة الهدية: «أنا نفسي أصرخ معاها ما يمديني، ما شاء الله، هابي بيرث داي».

وتباينت ردود الفعل على الفيديو بين الإعجاب والاعتراض، إذ أبدى البعض إعجابهم بالهدية التي قدمتها الفتاة لصديقتها، بينما هاجم الآخرين الفتاة نظرا إلى أنها لم تفرح بشكل مبالغ فيه بسيارتها الجديدة.