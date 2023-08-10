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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

صدى البلد

ينتهى عقد ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادى في يناير في صفقة انتقال حر، وبدأ مسئولو الزمالك التحرك في ملف عقد أحمد فتوح، وكذلك الجوكر أحمد سيد زيزو، حيث تم فتح خطوط اتصال مع اللاعب لجس نبضه لاعبيه حول طلباتهما المالية، في ظل أنباء عن توقيع الأول لنادي الأهلي، ومفاوضات الثاني مع الغريم التقليدي للزمالك.

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موقف فتوح مع الزمالك 

ظهرت على الساحة الكروية تساؤلات عديدة عن موقف أحمد فتوح من الاستمرار بالفريق الأبيض من عدمه، وهل سيجدد تعاقده مع الزمالك؟.

ويتمسك الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، باستمرار أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض في صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة الى خدماته لحصد بطولات قادمة.

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طلبات فتوح ورد الزمالك

تلقى أحمد فتوح عدة عروض من أندية الدورى المصرى، لكنه يرحب بالتجديد للزمالك، ويتبقى الوصول الى حل يرضى جميع الأطراف.

ووعد الزمالك لاعبه بمنحه عقدا من أعلى الفئات، خاصة أنه من اللاعبين الكبار، الذين يبذلون قصارى جهدهم مع الفريق، ويستحقون التقدير المادى، الذى يليق بمكانتهم الفنية وحجم عطائهم للفريق.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع فتوح خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه من التجديد للفريق من عدمه، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على التفاصيل المالية للتجديد، والوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف من حيث القيمة المالية للتجديد.

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مفاوضات الأهلي مع زيزو وفتوح

علق الإعلامي أحمد شوبير، على إمكانية انتقال الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لصفوف الأهلي، مشددا على أن كل شيء وارد في هذا الملف.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية، أن كرة القدم تعيش عصر الاحتراف، وكل شيء وارد في ملف انتقال أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح لصفوف الأهلي.

وأكمل: «كل لاعب في عصر الاحتراف يبحث عن العرض الأفضل له، وحتى الآن الثنائي زيزو وفتوح، مستمران بصفوف الزمالك ولكن في المستقبل كل شيء وارد».

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كولر طلب الثنائي بشكل رسمي

أشارت تقارير صحفية إلى أن أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل دائرة اهتمامات الأهلي، من أجل ضم الثنائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على طلب من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وترددت أنباء ترددت بشأن فسخ أحمد فتوح تعاقده مع القلعة البيضاء، ورغبه زيزو في الرحيل بسبب العديد من المشاكل داخل الفريق الأبيض.

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مخطط الأهلي لضم زيزو

كشفت التقارير الصحفية، عن تحدث الثنائي أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، مع اللاعب أحمد سيد زيزو، لرسم مخطط خروجه من الزمالك، بإحضار عقد احتراف في تركيا يعود بعده للأهلي، مثلما حدث مع إمام عاشور.

وأضافت التقارير، أن زيزو أبلغ أمير توفيق وغالي، أنه يرغب في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا، ثم التفكير في الانتقال إلى الأهلي فيما بعد؛ مشيراً إلى أنه في حال موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء سيحصل على 30 مليون جنيه في الموسم مقابل التوقيع رسمياً.

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