خناقة واتهامات متبادلة بين مرتضى وشيكابالا.. قائد الزمالك ينفي إدعاء المعزول بالحجز على النادي

يبدو أن نادي الزمالك أصبح على موعد دائم مع الأزمات، بعدما شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، هجومًا ناريًا على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، بعدما قاد حملة للتمرد في الفترة الأخيرة.

بداية الأزمة.. صورة في إجازة

نشر شيكابالا عبر حسابه علي إنستجرام، صورة له أثناء قضاء عطلته الصيفية بابتسامة عريضة رفقة الجماهير، نالت إعجاب متابعيه.

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

رفض دعم ناديه

قال مرتضى منصور، إن شيكابالا رفض الحضور في الجلسة التي دعا لها رئيس الزمالك المعزول بسبب المستحقات المتأخرة، ورفض النزول إلى التدريب.

وأضاف منصور في تصريحاته خلال مقطع الفيديو: "قيل إن شيكابالا رفض دعوتي بسبب مستحقاته المتأخرة، هذا يسيء لي، لأننا نبحث طوال الفترة الأخيرة عن مليون و 750 ألف دولار لسداد الغرامة بسببه، القيد موقوف بسبب غرامتك، وقلت أن مرض ابنك سبب عدم تلبية الدعوة، روح لممدوح عباس بما أنك تحبه، الذي استضافكم بعد الدوري قبل الماضي، ومنح اللاعبين جميعهم 100 ألف وأنت 300 ألف“.

مرتضى: تركت النادي بسبب شيكابالا

وقال مرتضى: ”سيف الجزيري وحمزة المثلولي الذين هم ليسوا مصريين ومش أبناء النادي رفضوا التمرد، حضورك زي عدمه، انت قائد للفريق ولكننا لدينا أكثر من قائد، وبمزاجي تلعب أو متلعبش، لكنني لا أتدخل في قرار المدير الفني“.

وأكمل مرتضى منصور: ”تركت رئاسة النادي بسببك، وصاحبك رافض يرفع الحجز، خليه يرفع الحجز حتى ندفع الغرامة التي جاءت للنادي بسببك“.

شيكابالا يخرج عن صمته

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، بيانا للرد على ما وصفه ببعض النقاط ضد ما أثاره رئيس النادي السابق.

وأشار شيكابالا، عبر بيانه إلى أن ذلك الرد على بعض النقاط وليس كل شيء، وأن توضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

وجاء في بيان قائد الزمالك

جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شئ.

مفاجأة.. لا يوجد حجز على الزمالك

رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟ وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة، حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي، والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

سبب تضاعف مبلغ الغرامة

بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام 2016 مقابل 650 ألف دولار، وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار، وتبقى 510 الف فقط، كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، لكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير.

وفي ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 ألف دولار، وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشا، ما يعادل ثلاثة ملايين و900 ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليونا.

لعبت في الزمالك بدون فلوس

وأضاف شيكابالا: للعلم، وقفت كحائط صد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم، ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم، ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

وختم شيكا بيانه: هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بشأني، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح.. وللحديث بقية.