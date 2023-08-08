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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

صدى البلد

وقائع غريبة تلك التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، وحكايات تحمل في طياتها استغاثات وصرخات شاب بمحافظة البحيرة، نتيجة تعرضه للخداع من أسرة زوجته، وأهالي شاب توفى عقب ساعات من زفافه، وغيرها من الغرائب. 

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المدام وأهلها خدعوني

صرخة انطلقت من أعماق شاب، تحمل لوعة ومرارة شقا العمر الذي انفقه لاستكمال نصف دينه كما يقال، ليكتشف أن عروسه ليست تلك الأنثى التي حلم بها.

بدأت الحكاية عندما تقدم شاب من محافظة البحيرة، لخطبة فتاة من أسرتها منذ عامين، ثم تحدد موعد الزفاف، حيث أوضح الشاب ان الخطبة استمرت عامين، ولم يبلغه أحد سواء العروس أو أهلها بشيء.

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اكتشاف الخديعة

أشار الشاب إلى أنه ليلة الدخلة بعد انتهاء حفل الزفاف وذهابه إلى منزل الزوجية، اكتشف أن زوجته لديها العضو الذكري وتجمع بين صفتي الذكر والأنثى.
شعر الشاب بصدمة زلزلت كيانه، فطلب من أسرة زوجته الحضور إليه ليتحدث معهم عن حقيقة ما اكتشفه.

وقال الشاب: ليلة الدخلة اكتشفت أن زوجتي بتجمع بين صفتي الذكر والأنثى، ولما اتصلت بأهلها وقولتلهم قالولي عادي هي محتاجة عملية توسيع.

وأكد الشاب، أن أسرة زوجته أخبروه بأنه أمر طبيعي وأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية فقط وسيصبح الأمر طبيعيا، لافتًا إلى أنه ذهب بها إلى العديد من الأطباء وأخبره الأطباء أن زوجته تحمل صفتي الذكر والأنثى، وأوضحوا له تفاصيل حالتها، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة صدمته،  ليطلق استغاثة وصرخة لوعة عل أحد يستطيع انقاذه مما يعانيه.

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مصطفى مات بعد الزفاف بساعات

اتشح مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بالسواد، وخيم الحزن الشديد على أحد المنازل الذي كان يشهد حفل زفاف منذ ساعات قليلة، حيث تحول الفرح إلى الحزن خلال ساعات قليلة، بعد وفاة الشاب مصطفى.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وتبادل أصدقاء الشاب العزاء، مؤكدين أنه كان حسن الخلق طيب القلب صاحب مواقف إنسانية مع أبناء قريته والقرى المجاورة.

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صباحية مش مباركة

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول الشاب "مصطفى عثمان أحمد" في العقد الثالث من العمر، ويقيم دائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة.

بالانتقال والفحص، أفادت أسرة الشاب المتوفي، بأن الفقيد كان حفل زفافة، مساء الخميس، في إحدى القاعات بمدينة جرجا، وأنه عقب انتهاء حفل الزفاف توجه إلى مسكن الزوجية، إلا انهم فوجئوا صباح الجمعة، بوفاة العريس داخل غرفة نومه بعد ساعات من زفافه، "في الصباحية".

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لا توجد شبهة جنائية

بتقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن العريس، وشيعت أسرة وأقارب وأصدقاء الشاب جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته.

جاء قرار النيابة، بعد انتداب الطب الشرعي للكشف على الشاب، وجاء التقرير أن الوفاة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جحيم ليلة الدخلة عريس البحيرة تفاجأ بأن مراته راجل مصطفى مات في الصباحية صرخات شاب

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