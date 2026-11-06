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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عزمي محيلبه يكتب التاريخ في بطولة العالم للرماية.. رقم عالمي للمرة الثانية وفضية تاريخية وتأهل لأولمبياد 2028

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
أ ش أ

في إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، واصل البطل الأولمبي العالمي عزمي محيلبه كتابة التاريخ في عالم الرماية، بعدما حقق ثلاثية استثنائية خلال مشاركته في بطولة العالم للرماية، ليؤكد مجدداً مكانته كأحد أبرز أبطال العالم في منافسات الرماية، وأسطورة مصرية رفعت اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

ونجح محيلبه في تحقيق ثلاثة إنجازات كبرى خلال البطولة، التي شهدت مشاركة أكثر من 120 رامياً دولياً وأولمبياً يمثلون أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، في منافسات قوية جمعت نخبة من أفضل رماة العالم.

جاء الإنجاز الأول والأبرز بتحقيق عزمي محيلبه الرقم العالمي الكامل، بعدما تمكن من إصابة 125 طبقاً من أصل 125، ليكرر هذا الإنجاز للمرة الثانية في بطولة العالم، في رقم استثنائي وتاريخي يعكس حجم قدراته الفنية والتركيز الكبير الذي يتمتع به، ويضعه في مكانة استثنائية بين أبطال اللعبة على مستوى العالم، باعتباره إنجازاً لم يسبقه إليه أي رامٍ آخر وفقاً للبيانات المعلنة عن البطولة.

أما الإنجاز الثاني، فتمثل في حصد الميدالية الفضية بعد منافسة شرسة ومثيرة مع الرامي الدنماركي ينسن جاسبر، حيث انتهت منافسات النهائي بتعادل البطلين برصيد 34 طبقاً لكل منهما.

ولجأ اللاعبان إلى جولة فاصلة «شوت أوف» لحسم صاحب الميدالية الذهبية والفضية، وشهدت الجولة منافسة ماراثونية امتدت إلى 20 طبقاً، قبل أن يحسم الرامي الدنماركي المنافسة لصالحه، ويحصد عزمي محيلبه الميدالية الفضية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء استثنائي أكد من خلاله قدرته على منافسة كبار أبطال العالم حتى اللحظات الأخيرة.

ويبقى الإنجاز الثالث والأهم، نجاح البطل المصري في حجز بطاقة التأهل «الكوتة» إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أول رياضي مصري يضمن مقعداً في الأولمبياد بمختلف الألعاب الرياضية، وفقاً للإنجاز المعلن، وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها عزمي محيلبه في أن يكون أول المتأهلين المصريين إلى دورة الألعاب الأولمبية.

بهذه النتائج الاستثنائية؛ يواصل محيلبه مسيرته الحافلة بالإنجازات، ويؤكد أن الرماية المصرية تمتلك أبطالاً قادرين على اعتلاء منصات التتويج العالمية، والمنافسة بقوة على أكبر الألقاب والبطولات الدولية والأولمبية.

من جانبه، وجه حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، التهنئة إلى البطل الأولمبي عزمي محيلبه، عقب إنجازه التاريخي، مؤكداً أن ما حققه اللاعب يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة المصرية، ويعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها الرماية المصرية على الساحة الدولية.

وقال حسني: «أتقدم بخالص التهنئة إلى بطلنا العالمي والأولمبي عزمي محيلبه على هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية، فما حققه من رقم عالمي للمرة الثانية، وحصوله على الميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع أبطال العالم، ثم حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، يؤكد أننا أمام بطل من طراز فريد يمتلك إرادة الأبطال وعقلية أصحاب الإنجازات».

وأضاف: «عزمي محيلبه ليس مجرد لاعب يحقق ميدالية، لكنه نموذج مشرف للرياضي المصري الذي يرفع علم بلاده في أكبر المحافل الدولية، وما حققه هو نتاج سنوات من العمل الجاد والتدريب والإصرار والطموح، وأتمنى له دوام التوفيق ومواصلة مسيرته الناجحة، وأن يكون تأهله إلى أولمبياد لوس أنجلوس بداية لإنجاز أولمبي جديد يسعد الشعب المصري».

في سياق متصل، أعرب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وحرص الدولة على توفير المناخ الداعم لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

ووجه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، على ما يقدمونه من دعم ومساندة للرياضة المصرية وأبطالها، مثمناً جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وتعاونهم وعملهم المستمر لدعم منظومة الرماية المصرية وتوفير عوامل النجاح لأبطالها.

وأكد حسني أن الإنجازات التي تحققها الرماية المصرية هي ثمرة تكامل الجهود والعمل الجماعي والتعاون بين مختلف المؤسسات الرياضية، إلى جانب الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبطال مصر، مشدداً على استمرار الاتحاد في تقديم الدعم اللازم للاعبين استعداداً للاستحقاقات الدولية والأولمبية المقبلة.

وتحمل ثلاثية تاريخية توقيع عزمي محيلبه: رقم عالمي كامل، وفضية بطولة العالم، وتأهل مبكر إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.. إنجاز جديد يؤكد أن اسم مصر حاضر بقوة في سماء الرماية العالمية.

إنجاز تاريخي سجل الإنجازات عزمي محيلبه

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