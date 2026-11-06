خاص| طارق مصطفى على رادار الرجاء المغربي

دخل المدرب طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق الفيصلي الأردني بقوة دائرة اهتمامات نادي الرجاء المغربي من أجل تولي قيادة الفريق في الموسم الحالي بعد توجيه الشكر للمدرب الإسباني باكو خيمينيز.

طارق مصطفى على رادار الرجاء المغربي

وحسب مصادر مطلعة في نادي الرجاء فإن أسهم طارق مصطفى تبدو مرتفعة في حسابات خلافة المدرب باكو خيمينيز في ظل خبراته اللافتة في الدوري المغربي بعد أن نجح في قيادة العديد من الأندية في مقدمتها الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي بجانب نجاحاته في تجاربه التدريبية.

وأعاد طارق مصطفى البطولات إلى نادي الفيصلي بتحقيق لقب كأس السوبر كما قاد فريق البنك الأهلي إلى المرحلة الفاصلة بالدوري المصري بخلاف بلوغ نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الرجاء في المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب إسكو كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي والأهلي.

وحرصت إدارة الفيصلي على توجيه رسالة تقدير للمدرب المصري وطاقمه المعاون، الذي ضم أمير محمد وعصام أحمد، مشيدة بالجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم، والتي شهدت تحقيق لقب كأس السوبر الأردني، قبل اتخاذ قرار إنهاء التعاون بين الطرفين.