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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحمد لله وشنطة.. منشور غامض يثير قلق جماهير الأهلي بشأن صاحب السطلانة ؟

صدى البلد

يسعى الفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الى حسم ملف التعاقدات والراحلين بشكل سريع، للتركيز بفترة الإعداد خلال أغسطس الحالي استعدادا للموسم الجديد، وظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء بشأن رحيل عدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر.

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صاحب السطلانة يثير قلق جماهير الأهلي

أثار لاعب الأهلي الموهوب طاهر محمد طاهر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب منشور غامض نشره عبر حسابه على فيسبوك، تسبب في قلق جماهير الأهلي العاشقة لاستقرار الفريق.

ونشر طاهر صورة له وبجواره حقيبة، وكتب: "الحمد لله دائما وابدا"، وهو ما فسره الأهلاوية بأن طاهر خرج من حسابات مارسيل كولر، وأصبح خارج القلعة الحمراء، خاصة أن الحقيبة توحي بالرحيل.

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طاهر محمد طاهر يتلقى عرضين كبيرين للرحيل

أكدت تقارير إعلامية تلقى طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي عرضين للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: ”الجديد أن هناك عرضين كبيرين لطاهر محمد طاهر، عرض من داخل مصر وعرض من خارج مصر بأرقام كبيرة “.

وأضاف: ”وقد يكون الموسم الماضي ليس الأفضل للاعب، ولكن كولر أغلق الملف تمامًا، وقال إنه لا توجد نيه لبيع اللاعب أو إعارته”.
ورفض مارسيل كولر، مناقشة اي عروض بشأن طاهر محمد طاهر، وأصر علي ضرورة استمرار اللاعب وثقته الكامله في تغيير اراء الجمهور بشأنه مستقبلاً، مصمما على تواجد اللاعب في معسكر النمسا بشكل طبيعي، الذي يبدأ يوم 28 أغسطس الحالي.

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هل يعود طاهر أساسيا في تشكيلة كولر ؟

شارك طاهر محمد طاهر كبديل مع الاهلي، في ظل اعتماد المدير الفني السويسري مارسيل كولر على حسين الشحات وبيرسي تاو.

وينوي المدرب السويسري استغلال مهارات طاهر في الإعداد للموسم الجديد، ومنحه دورا أكبر في الفترة المقبلة، خاصة أنه سينافس الشحات وبيرسي تاو والوافد الجديد رضا سليم.

وانضم طاهر محمد طاهر لصفوف الأهلي في صيف 2020 قادماً من المقاولون العرب، حيث خاض 114 مباراة بكافة البطولات وسجل 14 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة.

 

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