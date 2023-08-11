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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

صدى البلد

تعمل الدولة المصرية على الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، وفى هذا الإطار شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع مع شركات من القطاع الخاص، وتم الإعلان عن طرح السيارة خلال وقت قصير، وهو ما تم بالفعل قبل يومين.

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أول سيارة كهربائية مصرية 100%

كشف محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية المصرية، عن تفاصيل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية.

وقال الغمري، إن هذه السيارة ستكون أول سيارة مصرية 100% تنطلق في الأسواق، وستكون عصرية وسيتم تخصيصها في البداية لعملاء السوق المصري فقط.

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استيراد 40 % من مكونات السيارة

أضاف الغمري في تصريحات تليفزيونية، أن المرحلة الأولى من تصنيع السيارة سيكون 60% من جسم السيارة مصري بالكامل، وأن جزء كبير من المكونات الداخلية أيضًا صناعة مصرية، أما المكونات الإلكترونية التي ستستخدم في المرحلة الأولى ستكون مستوردة من الخارج من ماركات العالمية.

وأوضح أن البطارية في السيارة المصرية مستوردة من نفس المصانع التي تصنع سيارة تسلا، مؤكدًا أن السيارة الكهربائية المصرية ستكون عصرية جدًا ومزودة بعدد من الشاشات المساعدة للسائق.

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بصمة وجه ووسائل رفاهية عالمية

أكد رئيس الشركة المصنعة، أن السيارة المصرية ستتميز بخاصية التعرف على مالكها عبر بصمة الوجه، وهي الخاصية التي تتحكم بها مجموعة من الكاميرات بالسيارة، وذلك لمزيد من الأمان، حيث أن السيارة لن تعمل إذا لم تتطابق البصمة.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتزويد السيارة بتطبيق إلكتروني به QR code لمساعدة صاحب السيارة على تحديد موعد محدد لركوب شخص غير صاحب السيارة.

وشدد الغمري على أن شكل السيارة الخارجي حديث جدًا، طولها 3 متر ونصف عرض متر و60 سم وارتفاع متر ونصف، وهي مجهزة بثلاث شاشات من الداخل بمقاسات 10 و7 و4 بوصة.

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موعد طرح السيارة المصرية وسعرها

أشار الغمري، إلى أن السيارة الكهربائية المصرية سيتم تصنيعها في الربع الأول من العام المقبل، لافتًا إلى أن سعرها سيكون اقتصاديا يتراوح ما بين 100 و 150 ألف جنيه طبقًا لمواصفاتها.

وتهدف الشركة الى تصدير السيارة للخارج، حيث يعتبر سعر السيارة الحالي منافسا حتى للسيارات الصينية.

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