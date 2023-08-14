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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مصري يتزوج ملكة جمال تونس| ما القصة؟

صدى البلد

لا يعترف الحب بالحدود أو المسافات، فقد تنطلق سهام كيوبيد لتصيب أهدافها لتندفع القلوب ملبية النداء، وترتفع الزغاريد وتنطلق التهاني والتبريكات، وهو ما حدث عندما جمع الحب بين قلبي المخرج والمنتج السينمائي أحمد عياد الرشيدي، ومروى علية ملكة جمال تونس.

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المخرج أحمد الرشيدي يودع العزوبية على يد ملكة جمال تونس

في جو يملؤه البهجة، أعلن المخرج أحمد عياد الرشيدي، عن توديعه لحياة العزوبية ودخول القفص الذهبي مع من اختارها قلبه.

وقبل يومين كتب الرشيدي على حسابه الشخصي عبر فيس بوك: "سلطان مصر.. اليوم الحنة وبكره الفرح"، لتنهال عليه التهاني من أصدقائه ومتابعيه على السوشيال ميديا.

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زفاف اسطوري بالاسكندرية

وانطلقت أمس مراسم الزفاف الاسطوري للمخرج أحمد عياد الرشيدي على ملكه جمال تونس مروى علية، بالإسكندرية، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء والفنانين المصريين والعرب.

وظهرت العروس بفستان الزفاف الأنيق، وقدمت العروس أغنية لعريسها وسط تفاعل شديد من الحضور، الذين شاركوا العروسين فرحتهما، قبل أن يطيرا إلى تايلاند لقضاء شهر العسل.

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ساحر النساء آخر أعمال الرشيدي السينمائية

قدم المخرج والمنتج السينمائي أحمد عياد الرشيدي، فيلم "ساحر النساء" الذي أخرجه وأنتجه، وتم عرضه في السينما المصرية شهر فبراير الماضي.

ويجمع فيلم "ساحر النساء" بين الغموض والرومانسية، من بطولة ندي بسيوني، راندا البحيري، محمد سليمان، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ميسرة، حسن عبد الفتاح، محمد الصاوي، حلمي فودة، وإحسان الترك، وكتب له السيناريو والحوار أحمد عياد الرشيدي ومحمد مكي، قصة وإخراج أحمد عياد الرشيدي.

وتدور قصه "ساحر النساء " حول شاب يدعي "تاج" يتعرض لقصة حب فاشلة مع فتاة تدعي "نور" أدت إلى دخوله في أزمة نفسية لفترة ليست بالقصيرة، فتدفعه تلك الظروف للسفر من القاهرة الإسكندرية بعيدا عن الصعوبات التي حدثت له في حياته، ويتورط فى جريمة قتل وتتوالى الأحداث.

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