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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

صدى البلد

لقطة غريبة تابعها جمهور الملك المصري ونادي ليفربول خلال لقاء الريدز وتشيلسي، في أولى مباريات ليفربول بالموسم الجديد للبريمييرليج، وتحديدا في الدقيقة 77، التي شهدت استبدال محمد صلاح، والتي ربما تكتب نهايته مع مدربه يورجن كلوب.

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لقطة تنهي شهر العسل بين صلاح وكلوب

تناقلت وسائل الإعلام الرياضية العالمية، رد الفعل الغاضب من النجم المصري محمد صلاح خلال لحظة استبداله في مباراة الريدز مع تشيلسي.

ولم يكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، سعيدًا بقرار المدرب يورجن كلوب باستبداله في المباراة ضد البلوز، خاصة انها اولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

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قرار كلوب وغضب الكنج

قرر المدرب يورجن كلوب استبدال محمد صلاح، في الدقيقة 77، حيث نزل بدلًا منه هارفي إليوت.

وبدا محمد صلاح غاضبًا بشدة خلال استبداله، وظهر ذلك جليًا على ملامح وجهه وتصرفاته وهو يمزق ضمادة يده، قبل أن يتجاهل مصافحة يورجن كلوب، ويجلس على مقاعد البدلاء.

كان محمد صلاح قد صنع الهدف الأول لصالح ليفربول، الذي سجله لويس دياز، وسجل هدفًا ثانيًا وتم إلغائه.

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جماهير ليفربول تدافع عن نجمها

دافعت جماهير فريق ليفربول عن فخر العرب محمد صلاح، وبررت رد فعله بعد استبداله في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهاجمت المدير الفني يورجن كلوب.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول عبر تويتر، بوصف كلوب بالجنون، حيث كتب أحد المشجعين: استبدال محمد صلاح دومًا قرار غريب، بن دواك أظهر أهميته، لكنني لست متأكدًا من أن الوقت مناسب الآن"، وكتب آخر: "كيف تكون في حاجة إلى هدف وتستبدل صلاح".

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تقييم مرتفع لصلاح أمام تشيلسي

حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على تقييم جيد في مباراته أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

اللاعب الموهوب حصل على تقييم 7.4 حسب موقع "سوفا سكور" المختص بالإحصائيات خلال المباريات، وشارك صلاح في 77 دقيقة، صنع هدفًا، وكانت الأهداف المتوقعة منه 0.28، بعدما سدد في العارضة للحارس سانشيز، وتصدى له أيضًا في تسديدة أخرى، وكذلك زميله تياجو سيلفا الذي منع مو من تسجيل هدف من على خط المرمى.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة بورنموث مع ليفربول يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأجلت افتتاحية أهدافه في البريمرليج على غير العادة.

 

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