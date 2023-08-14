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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اجلس واصمت| أسطورة الدوري الانجليزي يقسو على صلاح.. وتعليق مفاجئ من كلوب

غضب محمد صلاح
غضب محمد صلاح

هاجم روي كين أسطورة فريق مانشستر يونايتد، ومحلل سكاي سبورتس، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد تعادل الريدز أمام تشيلسي.. فما السبب؟

يذكر أن التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق قد حسم مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي

سجل لويس دياز هدف فريق ليفربول الأول بالدقيقة 18 من عمر الشوط واللقاء، بعد تمريرة حاسمة ومميزة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 37 أحرز فريق تشيلسي هدف تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أكسيل ديساسي، لينتهي الشوط الأول والمباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

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روي كين يهاجم محمد صلاح 

جاءت تصريحات روي كين، ردا على تصرف محمد صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول أمام تشيلسي.

وكان كلوب قد قام بتبديل صلاح خلال المباراة حيث ظهر الغضب على وجه اللاعب مما أثار الانتقاد.

وخلال تصريحاته عقب نهاية المباراة قال روي كين :«لا بأس أن تشعر بالضيق لعدة ثواني، لكن لا تدع الأمر يستمر لفترة طويلة، فقط اجلس واصمت وتقبل التبديل».

وأضاف: «أتفهم شعور صلاح بالإحباط ويحق له ذلك ولكن رأينا لاعبين كُثر أعظم منه ويتم استبدالهم أثناء المباريات».

يورجن كلوب يرد على صلاح

بدوره علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة غضب محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة تشيلسي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول ويملك من الأرقام القياسية الكثير لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا".

وتابع كلوب: "نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة."

وشدد مدرب ليفربول: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة الى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وانا اهتم بالامور التكتيكية".

يذكر أن محمد صلاح قد فشل لأول مرة في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الانجليزي الممتاز، حيث سبق وسجل في المباراة الافتتاحية لمدة 6 مواسم متتالية كرقم قياسي للنجم المصري.

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