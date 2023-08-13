محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية ؟

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، بوستات منتشرة بشكل كبير جدًا لتصريحات منسوبة للسنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي.

البوستات تدور حول حديث اللاعب السنغالي الإعلامي عقب فوز فريقه على الشرطة العراقي، حيث يقول له المراسل: تتمنى مواجهة الشباب ام الهلال في النهائي؟

وفقا للبوستات المتداولة، قال ساديو ماني: لا أعرف الفريقين.. لا أعرف غير الأهلي المصري عن طريق محمد صلاح"، وفي بوستات أخرى تنسب لماني يقول “لا أعرف الفريقين لا أعرف غير الزمالك عن طريق محمد صلاح الذي حكى لي عنه”.

ما حقيقة تصريحات ماني؟

بالبحث عن حقيقة تصريحات ماني المتداولة، تبين أنها مفبركة، حيث لم يتحدث ساديو ماني عن الأهلي أو الزمالك خلال تصريحاته الإعلامية عقب مباراة فريقه.

"ماني" رد على سؤال مراسل قناة "SSC" السعودية، حول الفريق الذي يفضل مقابلته في نهائي البطولة العربية؛ الهلال أم الشباب، بقوله "لا أعرف كلا الفريقين جيدًا، لكني أثق أنهما فريقان جيدان لأنهما وصلا إلى نصف النهائي، لذلك أعتقد أن أيًا من سنواجهه منهما، سنتعامل معه".

ولم يذكر اللاعب الأهلي أو الزمالك على الإطلاق خلال حديثه.

نهائي البطولة العربية

وتأهل نادي النصر السعودي إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه الأربعاء الماضي، على نادي الشرطة العراقي بهدف دون رد.

وواجه نادي النصر نظيره الهلال، مساء أمس السبت في تمام الساعة السادسة، في نهائي البطولة بعدما صعد على حساب نادي الشباب بعد فوزه 3-1.

وتمكن نادي النصر من الفوز بهدفين لهدف وإحراز لقب البطولة.

الجوائز المالية للبطولة العربية

حددت لائحة البطولة مستحقات الأندية المشاركة بها كالتالي:

** كل ناد يخرج من دور المجموعات: 100 ألف دولار .

** كل ناد يتأهل لدور الربع النهائي: 150 ألف دولار.

** كل ناد يصل لدور نصف النهائي: 200 ألف دولار.

** صاحب المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

** صاحب المركز الأول: 6 مليون دولار.

ويحصل كل اتحاد وطني على نسبة 10% من مكافأة ناديه المشارك في البطولة.

يذكر أن فريق الزمالك، قد ودع دور المجموعات بالبطولة العربية بعد تعادله مع النصر السعودي في اخر جولة، حيث احتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وحيد وتعادل، فيما تأهل النصر والشباب من المجموعة الثانية.