بكلمات حزينة .. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يكشف وصيته الأخيرة

وجه سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب، رسالة مؤثرة بعدما هاجمه مرض السرطان اللعين مجددا.

وكتب سعد محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" وصيتي الأولى والأخيرة.. حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وأدعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً".

وأضاف:" إن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وأدعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين ".

وكان سعد محمد تعافى من مرض سرطان الدم العام الماضي، قبل أن يهاجمه المرض اللعين مؤخرا.