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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الفرعون يطارده.. ماني يتعرض لسؤال محرج في السعودية بسبب محمد صلاح.. كيف رد؟

ساديو ماني
ساديو ماني

تعرض النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي لسؤال محرج بسبب محمد صلاح، من أحد الجماهير قبل مباراة فريقه مع الرجاء بالبطولة العربية.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي، إلى نصف نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية، مساء أمس الأحد.

مباراة النصر والرجاء

وانتصر النصر السعودي على الرجاء المغربي، بنتيجة 3-1، بفضل تألق رونالدو، الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول.

وأضاف السعودي سلطان الغنام والفرنسي سيكو فوفانا الهدفان الثاني والثالث، قبل أن يقلص الرجاء النتيجة بهدف لمدافع النصر عبدالله مادو في مرماه.

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ولم يظهر نجم النصر الجديد، السنغالي ساديو ماني، بالشكل المعتاد، وقدم أداء "باهتا" خلال اللقاء، في مباراته الأولى التي يشارك فيها أساسيا مع "العالمي".

وبهذا الفوز، وصل النصر لنصف نهائي البطولة العربية، حيث سيلتقي الشرطة العراقي، مساء الأربعاء.

سؤال محرج لساديو ماني

تعرض ساديو ماني للإحراج لحظة دخوله لملعب مباراة النصر والرجاء بالبطولة العربية، عندما سأله أحد مشجعي النصر: "أين محمد صلاح"؟

ماني رد على المشجع بابتسامة: إنه في ليفربول

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال الى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم المنتظر للفرعون مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الاتفاق على الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لمصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد عرض 180 مليون يورو لصلاح في عقد لمدة موسمين بجانب دفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

صفقة ساديو ماني إلى النصر

يذكر أن نادي النصر السعودي، قد تعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ساديو ماني وقع عقدا مع نادي النصر يمتد حتى عام 2027، وذلك بعد اتفاق العالمي مع بايرن ميونخ الألماني، على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي حسم صفقة السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ مقابل 37 مليون يورو.

ماني محمد صلاح البطولة العربية مباراة النصر والرجاء ليفربول

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