عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلصوا مع محمد صلاح.. رصد مبلغ خيالي لضم الفرعون للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ لا يزال نجم منتخب مصر وليفربول مطلوبا لدى أندية الدوري السعودي، حيث ارتبط اسمه بأكثر من نادي بالدوري.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ممتد حتى موسم 2024-2025، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

هل يرافق صلاح رونالدو وماني؟

عشاق نادي النصر لم يكتفوا بتواجد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني في هجوم الفريق وطالبوا عبر تويتر بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، وذلك عبر هاشتاجات تحت عنوان “خلصوا مع محمد صلاح”

والجدير بالذكر أن الفريق السعودي تعاقد مع 4 لاعبين أجانب هذا الصيف، حيث يسعى الفريق إلى  إضافة لاعب أو اثنين لتلك القائمة خلال الأسابيع المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويمتلك النصر حاليًا في قائمته 10 أجانب ومُطالب بتقليصهم إلى 8 فقط حسبما تنص اللوائح.

جمهور العالمي أطلقوا حملة على تويتر للمطالبة بضم صلاح، حيث تم تدشين هاشتاج بعنوان "خلصوا مع صلاح للنصر" لمطالبة المسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي بضم النجم المصري ليُزامل رونالدو وماني.

محمد صلاح يلعب الشطرنج عبر انستجرام.. شاهد

أناقة وشياكة .. شقيقة محمد صلاح تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بعد الهزيمة.. محمد صلاح يشارك صوراً من مباراة البايرن

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

بسبب إعلان محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز 98 ألف دولار

محمد صلاح يشارك جمهوره صورًا من تدريبات ليفربول |شاهد

الاتحاد يريد ضم محمد صلاح

لم يقتصر الأمر على النصر فقط، بل ارتبط اسم محمد صلاح مؤخرًا بالانضمام إلى الاتحاد بعدما وجه رسالة إلى زميله البرازيلي فابينيو الذي انضم للعميد مؤخرًا.

ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الاتفاق على الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول مسؤولو الاتحاد السعودي إقناع محمد صلاح بالانضمام لـ فابينيو في قلعة النمور، بدءًا من الموسم المقبل، في ظل رغبة الأندية السعودية في استكمال مشروع الدوري السعودي بضم أبرز نجوم العالم في كرة القدم.

ووفقا لمصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد عرض 180 مليون يورو لصلاح في عقد لمدة موسمين بجانب دفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

بدوره أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، معلق قنوات SSC السعودية، في تصريحات نشرها موقع «سعودي سبورت»، أن محمد صلاح قد ينتقل لصفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المعلق التونسي إلى أن هناك مفاوضات جارية بين محمد صلاح واتحاد جدة في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى مشروع الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

لم يتم حسم هذه العروض حتى الآن من قبل النجم المصري محمد صلاح، سواء عرض النصر أو الاتحاد وغيرها من العروض الخليجية والأوروبية.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

موضوعات متعلقة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات بتطوير المساجد والدعوة وأحوال الأئمة

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

شقيقة محمد صلاح تقضي عطلتها الصيفية في العلمين الجديدة

تعرف علي سر تواجد محمد صلاح في مصر

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

ترشيحاتنا

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ملخص ختام ربع النهائي بالبطولة العربية | النصر يكتسح الرجاء والشباب يتخطى الوحدة

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية بعمان .. اليوم

القومية للأنفاق: توفير طرق دفع تذاكر مختلفة في خطوط المترو الثلاثة وLRT

إيطاليا تدعو قادة إكواس تمديد مهلتهم للنيجر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ