خلصوا مع محمد صلاح.. رصد مبلغ خيالي لضم الفرعون للدوري السعودي

هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ لا يزال نجم منتخب مصر وليفربول مطلوبا لدى أندية الدوري السعودي، حيث ارتبط اسمه بأكثر من نادي بالدوري.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ممتد حتى موسم 2024-2025، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

هل يرافق صلاح رونالدو وماني؟

عشاق نادي النصر لم يكتفوا بتواجد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني في هجوم الفريق وطالبوا عبر تويتر بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، وذلك عبر هاشتاجات تحت عنوان “خلصوا مع محمد صلاح”

والجدير بالذكر أن الفريق السعودي تعاقد مع 4 لاعبين أجانب هذا الصيف، حيث يسعى الفريق إلى إضافة لاعب أو اثنين لتلك القائمة خلال الأسابيع المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويمتلك النصر حاليًا في قائمته 10 أجانب ومُطالب بتقليصهم إلى 8 فقط حسبما تنص اللوائح.

جمهور العالمي أطلقوا حملة على تويتر للمطالبة بضم صلاح، حيث تم تدشين هاشتاج بعنوان "خلصوا مع صلاح للنصر" لمطالبة المسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي بضم النجم المصري ليُزامل رونالدو وماني.

الاتحاد يريد ضم محمد صلاح

لم يقتصر الأمر على النصر فقط، بل ارتبط اسم محمد صلاح مؤخرًا بالانضمام إلى الاتحاد بعدما وجه رسالة إلى زميله البرازيلي فابينيو الذي انضم للعميد مؤخرًا.

ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الاتفاق على الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول مسؤولو الاتحاد السعودي إقناع محمد صلاح بالانضمام لـ فابينيو في قلعة النمور، بدءًا من الموسم المقبل، في ظل رغبة الأندية السعودية في استكمال مشروع الدوري السعودي بضم أبرز نجوم العالم في كرة القدم.

ووفقا لمصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد عرض 180 مليون يورو لصلاح في عقد لمدة موسمين بجانب دفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

بدوره أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، معلق قنوات SSC السعودية، في تصريحات نشرها موقع «سعودي سبورت»، أن محمد صلاح قد ينتقل لصفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المعلق التونسي إلى أن هناك مفاوضات جارية بين محمد صلاح واتحاد جدة في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى مشروع الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

لم يتم حسم هذه العروض حتى الآن من قبل النجم المصري محمد صلاح، سواء عرض النصر أو الاتحاد وغيرها من العروض الخليجية والأوروبية.