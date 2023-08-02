عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره صورًا من تدريبات ليفربول |شاهد

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق صورًا للاعب محمد صلاح من تدريبات ليفربول.

وعلق إبراهيم فايق علي الصورة : الملك المصري محمد صلاح في مران ليفربول اليوم .

أكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استحواذ “مؤخرا” على أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وضع خطة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن محمد صلاح رفض فكرة الانضمام إلى الهلال السعودي خلال الصيف الحالي.

 

وكتب جاليتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صندوق الاستثمار يخطط بالفعل لموسم (2024-2025) من الآن، ويحدد الأهداف الرئيسية من حيث اللاعبين للتفاوض معهم.

 

وأضاف:" يتصدر اهتمامات صندوق الاستثمارات السعودية كل من، محمد صلاح (ليفربول)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ولوكا مودريتش (ريال مدريد)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

 

واختتم:" الهدف هو أن يكون الدوري مكتظاً بنجوم كرة القدم".

كلوب يصدم صلاح

في سياق آخر، وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة للنجم المصري محمد صلاح، بشأن شارة القيادة في الموسم الجديد.

 

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" كان علي أن اتخذ القرار بشأن قادة الفريق في الموسم الجديد ومع وجود فيرجيل فان دايك لم يكن الأمر صعبا، لأنه لديه كل صفات القيادة، بالتأكيد هو أفضل قائد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأضاف:" سيكون ألكسندر أرنولد القائد الثاني وأندي روبرتسون الثالث وأليسون بيكر الرابع ومحمد صلاح الخامس"

محمد صلاح أداء اللاعب محمد صلاح أرقام محمد صلاح وكيل اعمال محمد صلاح أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ترشيحاتنا

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

محمود علاء يعلن تعرض ابنته لوعكة صحية ويطلب الدعاء

يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

سعر الدولار في البنك المركزي 2-8-2023

أوفر برايس جديد على أرخص سيارة من العلامة الفرنسية بيجو 301

فضل المداومة على الاستغفار كل يوم .. عجائب لا حصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

طريقة عمل بيف ستروجانوف| أحلى من المطاعم

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ