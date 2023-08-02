محمد صلاح يشارك جمهوره صورًا من تدريبات ليفربول |شاهد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق صورًا للاعب محمد صلاح من تدريبات ليفربول.

وعلق إبراهيم فايق علي الصورة : الملك المصري محمد صلاح في مران ليفربول اليوم .

أكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استحواذ “مؤخرا” على أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وضع خطة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن محمد صلاح رفض فكرة الانضمام إلى الهلال السعودي خلال الصيف الحالي.

وكتب جاليتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صندوق الاستثمار يخطط بالفعل لموسم (2024-2025) من الآن، ويحدد الأهداف الرئيسية من حيث اللاعبين للتفاوض معهم.

وأضاف:" يتصدر اهتمامات صندوق الاستثمارات السعودية كل من، محمد صلاح (ليفربول)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ولوكا مودريتش (ريال مدريد)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

واختتم:" الهدف هو أن يكون الدوري مكتظاً بنجوم كرة القدم".

كلوب يصدم صلاح

في سياق آخر، وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة للنجم المصري محمد صلاح، بشأن شارة القيادة في الموسم الجديد.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" كان علي أن اتخذ القرار بشأن قادة الفريق في الموسم الجديد ومع وجود فيرجيل فان دايك لم يكن الأمر صعبا، لأنه لديه كل صفات القيادة، بالتأكيد هو أفضل قائد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف:" سيكون ألكسندر أرنولد القائد الثاني وأندي روبرتسون الثالث وأليسون بيكر الرابع ومحمد صلاح الخامس"