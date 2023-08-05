محمد صلاح يلعب الشطرنج عبر انستجرام.. شاهد

شارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ونجم ليفربول صوره عبر خاصيه استوري بحسابه الشخصي علي موقعالتواصل الاجتماعي"انستجرام" وهو يلعب الشطرنج.



وخسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية جمعت الفريقين بسنغافورة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.





الهولندي كودي جاكبو كان البادئ بالتسجيل لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة الثانية، أعقبه مواطنه فيرجيل فان دايك بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل سيرج جنابري الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 33، قبل أن يعادل ليروي ساني النتيجة للفريق البافاريفي الدقيقة 42.