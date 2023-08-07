فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :"محمد صلاح بين الاستمرار في ليڤربول والرحيل الي اتحاد جدة الذي رصد مبالغ خيالية من اجل ضم محمد صلاح ،١٠٠ مليون يورو عقد سنوي لمحمد صلاح ،٩٥ مليون يورو لشراء محمد صلاح من ليڤربول".

وخسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية جمعت الفريقين بسنغافورة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



الهولندي كودي جاكبو كان البادئ بالتسجيل لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة الثانية، أعقبه مواطنه فيرجيل فان دايك بالهدف الثاني في الدقيقة 28.



وسجل سيرج جنابري الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 33، قبل أن يعادل ليروي ساني النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 42.