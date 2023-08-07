7.5 مليار جنيه| اتحاد جدة يطارد محمد صلاح بعرض خيالي.. ووكيل أعماله يكشف التفاصيل

بات محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وليفربول الانجليزي، محط أنظار دوريات العالم خاصة في الخليج بعدما أبدى نادي اتحاد جدة السعودي اهتماما بضم نجم الريدز في ميركاتو الصيف.

وتصدرت أنباء العروض الخيالية التى تم الإعلان عنها من قبل وسائل الاعلام السعودية من أجل استقطاب محمد صلاح نجم ليفربول إلي صفوف اتحاد جدة، المشهد.

ويسعى نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي فى الصيف الجاري من تجل مرافقة الفرنسي كريم بنزيما فى خط الهجوم.

صدى البلد يستعرض حقيقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلي صفوف فريق اتحاد جدة السعودي .

عرض خيالي من إتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن أن نادى إتحاد جدة السعودي، تقدم بعرض خيالي إلى نادى ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدمات النجم المصرى محمد صلاح والتعاقد معه فى الميركاتو الصيفي الجارى.

وأكدت صحيفة "النمور" المهتمة بشؤون إتحاد جدة، بفتح خط مفاوضات مع ليفربول بالإضافة إلى محاولة مسؤولى النادى السعودى إقناع محمد صلاح نفسه بالموافقة على الإنتقال إلى الدوري السعودي، وملاحقة الثنائي البرازيلي، روبرتو فيرمينو وفابينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض مغري للغاية للريدز ومحمد صلاح، حيث بلغت قيمة العرض إلى 180 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي، ما يعادل 7.5 مليار جنيه.

وكيل محمد صلاح يرد

وبعد ارتباط اسمه بالإنضمام لاتحاد جدة، أكد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح دون عبر حسابه على "تويتر": إذا كنا نريد الرحيل عن ليفربول هذا العام لما جددنا العقد الصيف الماضي، محمد صلاح مازال ملتزمًا بعقده مع النادي.

محمد صلاح وعرض الزمالك

وكشف ساشا إمباشر وكيل أعمال محمد صلاح السابق تفاصيل جديدة عن فشل ضم الزمالك محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي عبر تصريحات صحفية :حسن شحاتة مدرب الزمالك وقتها قال أن التعاقد مع محمد صلاح سيضطر النادي لرفع راتب محمد إبراهيم وعمر جابر من 400 إلى 800 ألف جنيه وأنه يريد لاعبا جاهزا.. وكان هذا اللاعب هو إسلام عوض."

‏تابع: " محمد صلاح قال لي بعد فشل الاتفاق مع الزمالك "الناس دي هتشوف أنا هوصل فين".

اضاف: "اتفقنا على كل شيء وكان من المقرر أن يتحرك الزمالك لإنهاء الأمور مع المقاولون العرب، لكن فوجئنا بتصريح تاريخي من ممدوح عباس أن صلاح يحتاج لبعض الوقت من أجل اللعب في الزمالك."

استطرد: ‏هذا لم يكن رأي الأستاذ ممدوح فقط، بل أيضا كان رأي حسن شحاتة المدير الفني للفريق وقتها وهذا ما أخبرني به عبد الله جورج."