حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق فاركو بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك سيد عبدالله نيمار والسنغالي ابراهيما نداي فيما سجل هدفك فاركو سيف تيري.

وعقب انتهاء مباراة الزمالك وفاركو أطلق الكولومبي أوسوريو تصريحات نارية حيال الانتقادات التي طالته خلال مباريات الفارس الأبيض فى الآونة الأخيرة.

تصريحات نارية لمدرب الزمالك

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.



وقال المدير الفني لفريق الزمالك: الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث، والجهاز المعاون لي من أفضل الأجهزة في الدوري المصري كله، وأنا بأتكلم باسم الجهاز الفني كله ".



وأضاف أوسوريو:" أتواجد في مصر منذ 90 يوم، وتعلمت الكثير من العادات والتقاليد سعيد من اللاعبين ، وراض عنهم بصفة عامة ".



وتابع قائلا :" هناك لاعبين مؤثرين أكثر من غيرهم مثل دونجا ولكن الجماهير تحب لاعبين آخرين مثل شيكابالا وزيزو ، يتواجد لاعبون مهمون للملعب ولاعبون مهمون للنتائج مثل زيزو الذي كان قريبا من حصد لقب هداف الدوري".



وأضاف أوسوريو قائلا" أكثر مركزين مهمين في طريقة اللعب التي أعتمد عليها رفقة نادي الزمالك هي حارس المرمي ومركز المساك ، وعندما توليت المسؤولية طالبوني بتواجد 5 أفراد معه في الجهاز الفني ولكنه جاء بفرد واحد وباقي أفراد الجهاز مصريين لأنهم أكثر دراية بالكرة المصرية ، مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي وعبد المنصف وعلاء رجب وعبد الواحد السيد مهمين جدا وأكثر دراية مني بالكرة المصرية ، و من فضلكم ساندوا الموهبة المصرية"..



وقال المدير الفني :"ماحدش يكلم الجهاز المعاون لأنهم تلقوا رسائل غير جيدة وانا المسؤول ومباراة الزمالك والأهلي كبيرة في مصر ولكن أخر 30 سنة لاتوجد مقارنة بين الكرة المصرية والكرة في العالم ، المباريات الكبيرة مثل اتلتيكو مدريد وبرشلونة، وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومثل هذه المباريات"..



وقال أوسوريو أيضا :" لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق ، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك بيلعب بقدمه اليسري ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيت ، خاصة وأن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم و لكن أريد مهاجم يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8"..



وأضاف المدير الفني :" أحمد بلحاج وسامسون ليس لهما مكان في الفريق وقارنوهما باللاعبين في مراكزهما وستعلمان سر عدم مشاركتهما، وأنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

وتابع :" نداي وشيكابالا وايشو هم الأفضل في مركز 10 وأتمنى ألا يسمع ايشو الكلام الجيد حتي لا يتاثر، ومحمد صبحي الحارس رقم 1 وعواد رقم 2 والأخير يحتاج أن يحدد هل سيستمر أم لا، وسبق وأن قال جوارديولا أن أصعب حاجة أن تجعل اللاعب الذي لا يشارك جاهز بدنيا ،و نحتاج حارس طويل حوالي متر و90 سم".



وزاد :" طلبت تواجد دكتور تغذية مصري كي يرشح الأكل للاعبين ويفهم النظام الغذائي للمصريين".



وأكمل :" لا أحد يتحدث معي عن الرحيل والعروض، وأنا مستمر مع الفريق ولن أرحل وأكثر ما يقلقني كيفية التصرف ونحن نمتلك الكرة وأفضل طريقة للحفاظ على الكرة، وهناك مدربين في العالم أحترمهم جدا مثل سيميوني الذي يعتمد علي الطريقة الدفاعية، و الأهلي أفضل فريق يلعب كرة في مصر"



وعن جماهير الزمالك قال :"جمهور الزمالك رائع مثل بوكاجونيور والجماهير لها دور مهم في مساندة الفريق، وأنا المسؤول الأول عن الفريق وأهم حاجة هو الجمهور لأن الكل بيمشي ويشكرهم علي مساندتهم حتي نستمر في المنافسة".

وأسهب : أول ما جيت توليت المهمة رفضت استقدم ٥ أشخاص، و اكتفيت بمساعد واحد فقط، و صممت أن الجهاز المساعد يبقى معظمه مصري لانهم فاهمين اكتر و عارفين العادات و التقاليد و بالذات انا اول مرة اشتغل في المنطقة العربية .

لن أرحل عن الزمالك

ووجه مدرب الزمالك رسالة إلي الجماهير وقال: بالنسبة للجماهير، بعد اذنكوا ساندوا الموهبة المصرية، ساندوا الجهاز الفني كلهم ممتازين و يستحقوا فرص، و لما يكون فيه مشكلة ياريت تكون تخصني انا و يكلمني انا ، لكن محدش يبعت رسايل للجهاز الفني ، دول مصريين زيكوا ساندوهم، اللي عايز يقول حاجة يقولي انا وفي العادات والتقاليد بتاعت المصريين الزمالك والاهلي مباراة كبيرة ، و لكن الكرة المصرية اخر 30 سنة مفيش مقارنة بين الكرة في مصر وبين اي ديربيات كبيرة على مستوى العالم .

وعن رحيله عن الزمالك قال مدرب الزمالك: انا بقول كلامي الان انا مكمل في نادي الزمالك و عايز أفضل موجود ، ده كلامي نهائي.

وعن مباراة القمة قال مدرب الزمالك: في مباراة الأهلي ، مدافع المارد الأحمر محمد عبد المنعم عمل حركة بالكرة و النتيجة 3-1 مايقدرش يعملها والنتيجة غير مطمئنة، ده عيب في طبيعة الكرة المصرية ، انا بحاول اغير في أسلوب اللاعب المصري و عايز اعمل ده هنا ، يبقوا نفس لاعيبة أوروبا ،اتمني ان طريقتي تبقى موجودة في الدوري المصري كله ، لكن اسلوب الكرة المصرية الحالي صعب ، وانا عايز أغير الأسلوب ده.