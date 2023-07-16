هبوط ناديين.. أبو صندوق يطرح حلولا لتفادي انهيار الأندية الشعبية بالدوري

علق سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح على هبوط فريقا غزل المحلة وأسوان إلى دوري المظاليم وبقاء نادي الداخلية في دوري الأضواء والشهرة.

قال سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استمرار نادي الداخلية على حساب ناديين شعبيين هما فريقا غزل المحلة زعيم الفلاحين وممثل عن مدينه المحلة ومحافظة الغربية وأصالة وبساطه أهلها وأيضا زهره الجنوب والذى يمثل قطاع كبير وبلد عريقة وهى أسوان باهلها الطيبين.

وتابع سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح : هذا إن دل فإنما يدل على انهيار الأندية الشعبية وتراجعها بصوره مرعبة الى الخلف وأعتقد أن خلال الخمس سنوات القادمة ستنقرض الأندية الشعبية والجماهيرية لتصبح مجرد ذكريات.

أضاف سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح : ولم يكن نظام الدوريات ولا بتطبيق دوري المحترفين أو من عدمه الأسباب معروفة لدي الجميع ومعلومة ومن أهمها وأقواها هى قلة الموارد المالية للأندية الشعبية وفشل مجالس الإدارات نحو توفير الاستقرار الفنى والمناخ المناسب للفرق الرياضية وسرعه تغيير الأجهزة وهذا الأمر ما يجعل الفريق يترنح ولا يحقق الهدف المطلوب.



ابو صندوق يطرح حلولا بشأن الأندية الشعبية

استطرد سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح : لذلك على الساده المسؤولين كلا فى موقعه سرعه التحرك وتوفير سبل الدعم المناسب للأندية الشعبية حتي تتواكب مع الإمكانيات العالية لأندية الشركات والمؤسسات لان الأندية الجماهيرية هي أساس الكرة مع تسهيل عملية رعاية هذه الشركات للأندية الشعبية .

وقال سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح: أخيرا وليس اخرآ منشورى لا يعيب ولا يقصد فريق الداخلية فهو فريق مجتهد تحت قيادة مدير فنى كفء وهو الكابتن علاء عبد العال والذى قدم موسم محترم ونتائج مستحقة ورائعة ويستحق ان نقدم لهم تهنئه ومباركه بعد المحاربة حتى آخر دقيقة وتحقيق الهدف وهو تواجدهم فى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واختتم سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح حديثه بتقديم التهانى والتبريكات لأندية البلدية والجونة وزد ذلك لصعودهم الى الممتاز وايضا لا ننسي ان نشد من ازر أندية اسوان وحرس الحدود وغزل المحلة لان ذلك هو حال كره القدم فعلتم ماعليكم ولكن لم يكن النصيب حليفكم.