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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنا مش مهاجم تعبان..حسام حسن يهاجم موسيماني وهذه حقيقة عودته الي الأهلي

حسام حسن
حسام حسن

فجر حسام حسن مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى سموحة مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة رحيله نهائيًا وهجومه على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع حسام حسن في عام2021 بعقد ممتد لمدة 5 سنوات، ثم خرج معارًا إلى سموحة في الميركاتو الصيفي الماضي.

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 10 رسائل نارية الي موسيماني وكولر والنادي الأهلي 

 وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية:” تأثرت نفسيًا مع موسيماني، وكنت أشارك في آخر دقيقة من كل مباراة”.

تابع: حققت حلم حياتي باللعب في صفوف النادي الأهلي وقيادة هجوم القلعة الحمراء. 

أضاف : كان عندي أحلام كتير نفسي أحققها مع النادي الأهلي ولكن الأمور لم تسير بشكل جيد خلال تواجدى ضمن كتيبة المارد الأحمر. 

استطرد موسيماني : مكنش مقتنع بيا في هجوم النادي الأهلي ومعرفش ليه.

وقال أيضا: عيب آوي لما بيتسو موسيماني  يطلع يقول في المؤتمرات أنا معنديش مهاجم في النادي الأهلي.  
وزاد حسام حسن: مصر كلها كانت عارفة إللي موسيماني عمله معايا في الأهلي وتأثرت نفسيا في رحلتي مع الأهلي تحت قيادة موسيماني.

أكمل: لو أنا مهاجم تعبان مكنتش هروح الأهلي ولحد دلوقتي مش عارف ليه موسيماني عمل معايا كدة في الأهلي..كنت بلعب نص دقيقة في الأهلي والناس كانت بتقولك صفقة تعبانة بسبب إللي عمله معايا موسيماني.

وعن عودته الي المارد الأحمر قال حسام حسن: لو رجعت النادي الأهلي هاخد هداف الدوري الموسم الجاي. 

وقال حسام حسن: أنا إللي طلبت أخرج من الأهلي عشان لو كنت كملت كنت هبقي بقالي سنتين مش بلعب كورة وشاركت أمام فاركو وأنا بعيط بسبب الظلم اللي كنت حاسس بيه،وكنت عايز فرصة كاملة في الأهلي ولو أنا موظف مكنتش هعترض وأطلب امشي.

وعن دور مارسيل كولر قال: بدأت بشكل جيد جدا مع كولر لأنه مدرب كبير ويمتلك إمكانيات تدريبية مميزة ودور سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان  مهم جدا في نجاحات الأهلي .

ولفت الي أن شخصية كولر هي اللي فرقت مع كل لاعبي الأهلي والصراحة كلمة السر في نجاح العلاقة بين كولر ونجوم الأهلي،و لازم الناس تعرف إن لاعيبة الأهلي مع موسيماني هي هي نفس اللاعيبة اللي مكسرة الدنيا دلوقتي مع كولر.

واختتم حديثه قائلا: مكنتش راضي عن نفسي مع الأهلي وطلعت إعارة عشان أثبت نفسي ومحدش كلمني من الأهلي خلال فترة اعارتي إلي سموحة.

الأهلى حسام حسن سموحة موسيمانى كولر سيد عبد الحفيظ

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