عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ادعاءات بالسحر في القمة| اتهامات من مرتضى منصور بالدجل.. ورجب بحه: "محصلش"| القصة كاملة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أثار مرتضى منصور رئيس لجنة الاشتراكات في نادي الزمالك، الجدل بعد انتهاء مباراة القمة 126 بين النادي الأهلي والفارس الأبيض التي انتهت بخسارة الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف فى بطولة الدوري الممتاز.

ووجه مرتضى منصور، اتهامات إلي رجب بحه بالقيام بأعمال السحر ضد لاعبي الزمالك بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في القمة 126.

فيما نفى رجب بحه اتهامات مرتضى منصور بأنه وراء خسارة القلعة البيضاء في القمة 126 أمام النادي الأهلي ضده جملة وتفصيلا.

“صدى البلد” يرصد أزمة مرتضى منصور ورحب بحه حول أعمال السحر في قمة الأهلي 126.

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

أخلاق مصطفى شوبير.. نقل مشجع للمستشفى بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتضى منصور يتهم رحب بحه بأعمال السحر

اتهم المستشار مرتضى منصور شخصا يدعي « رجب محمد بحه »  من الفيوم بعمل سحر لنادي الزمالك وهو ما أدي إلي خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي .

وكشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشر مرتضى منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”.

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

مرتضي منصور يكشف كواليس خسارة الزمالك فى القمة 

خرج المستشار مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك ، تحدث من خلاله عن كواليس خسارة الأبيض أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، خلال الفيديو ،إن الأجواء التي لعب فيها الزمالك في مباراة القمة لم تكون عادية علي الاطلاق والأحداث التي جرت تدل علي ذلك.

وتابع مرتضى منصور ، فريق الزمالك لم يكون أمام منافس عادي ، الزمالك كان بيلعب أمام الجن ، والسحر تم ذرعه بجوار قائم مرمي الاهلي لمنع دخول أي اهداف في مرماه والدليل الزمالك لم يستطيع أن يسجل إلا في الشوط الثاني مع تبديل المرمي .
وقام مرتضي منصور بنشر صورة أدعى من خلالها أنها للشخص الذي قام بعمل الساحر، قائلا : دي ياجماعه صورة الساحر ، رجب بحه من الفيوم حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي .

وأردف مرتضي منصور ، قائلا «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا .. الجن والسحر هما اللي علموا علينا ».

وناشد منصور محبي الزمالك الوقوف معه وخلف الفريق للخروج من الكبوة الحالية واستعادة الانتصارات مرة اخري .

إمام عاشور "رايح جاي"| تقارير تؤكد انتقاله إلى الأهلي.. وميتلاند يرد: "كلام فنكوش"

سيناريو الشحات يتكرر| أفشة يلوح بالرحيل.. وتجديد العقود صداع في دماغ الأهلي

رجب بحه يرد على مرتضى منصور

فيما رد الحاج رجب بحه على تصريحات المستشار مرتضي منصور من خلال فيديو بثه عبر صفحات السوشيال ميديا، قائلا : أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله ، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات  في سن الزواج .

وتابع الحاج رجب بحة ، أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها علي الاطلاق .

نجوم فرضوا شروطهم| الزمالك ينحنى أمام طلبات "فتوح".. والأهلي يرضخ إلى أوامر "الشحات" و"سافيو"

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

نجم الأهلي يسخر من اتهامات مرتضي منصور

وأعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب هشام حنفي:" مرتضى منصور: السحر كان معمول على العارضة اليمين واللعب مع الجن الأزرق لكن مقدرش على الجن الأحمر".

مرتضى منصور الزمالك الأهلى الدوري الممتاز رجب بحه سيد عبد الحفيظ القمة 126

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

موضوعات متعلقة

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

وظائف وفرص عمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ