ادعاءات بالسحر في القمة| اتهامات من مرتضى منصور بالدجل.. ورجب بحه: "محصلش"| القصة كاملة

أثار مرتضى منصور رئيس لجنة الاشتراكات في نادي الزمالك، الجدل بعد انتهاء مباراة القمة 126 بين النادي الأهلي والفارس الأبيض التي انتهت بخسارة الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف فى بطولة الدوري الممتاز.

ووجه مرتضى منصور، اتهامات إلي رجب بحه بالقيام بأعمال السحر ضد لاعبي الزمالك بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في القمة 126.

فيما نفى رجب بحه اتهامات مرتضى منصور بأنه وراء خسارة القلعة البيضاء في القمة 126 أمام النادي الأهلي ضده جملة وتفصيلا.

“صدى البلد” يرصد أزمة مرتضى منصور ورحب بحه حول أعمال السحر في قمة الأهلي 126.

مرتضى منصور يتهم رحب بحه بأعمال السحر

اتهم المستشار مرتضى منصور شخصا يدعي « رجب محمد بحه » من الفيوم بعمل سحر لنادي الزمالك وهو ما أدي إلي خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي .

وكشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشر مرتضى منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”.

مرتضي منصور يكشف كواليس خسارة الزمالك فى القمة

خرج المستشار مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك ، تحدث من خلاله عن كواليس خسارة الأبيض أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، خلال الفيديو ،إن الأجواء التي لعب فيها الزمالك في مباراة القمة لم تكون عادية علي الاطلاق والأحداث التي جرت تدل علي ذلك.

وتابع مرتضى منصور ، فريق الزمالك لم يكون أمام منافس عادي ، الزمالك كان بيلعب أمام الجن ، والسحر تم ذرعه بجوار قائم مرمي الاهلي لمنع دخول أي اهداف في مرماه والدليل الزمالك لم يستطيع أن يسجل إلا في الشوط الثاني مع تبديل المرمي .

وقام مرتضي منصور بنشر صورة أدعى من خلالها أنها للشخص الذي قام بعمل الساحر، قائلا : دي ياجماعه صورة الساحر ، رجب بحه من الفيوم حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي .

وأردف مرتضي منصور ، قائلا «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا .. الجن والسحر هما اللي علموا علينا ».

وناشد منصور محبي الزمالك الوقوف معه وخلف الفريق للخروج من الكبوة الحالية واستعادة الانتصارات مرة اخري .

رجب بحه يرد على مرتضى منصور

فيما رد الحاج رجب بحه على تصريحات المستشار مرتضي منصور من خلال فيديو بثه عبر صفحات السوشيال ميديا، قائلا : أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله ، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات في سن الزواج .

وتابع الحاج رجب بحة ، أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها علي الاطلاق .

نجم الأهلي يسخر من اتهامات مرتضي منصور

وأعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن تعليق مرتضي منصور على خسارة الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب هشام حنفي:" مرتضى منصور: السحر كان معمول على العارضة اليمين واللعب مع الجن الأزرق لكن مقدرش على الجن الأحمر".