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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي أم صلال القطري تجميد المفاوضات التي جرت لضم محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي تمهيدا لانتقاله خلال فترة انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الصيفي.

وأفادت تقارير إعلامية أن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي كان خيارًا أخيرًا أمام نادي أم صلال القطري للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير أن محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي طلب مواصلة المفاوضات على أمل ضمه لكن إدارة النادي القطري استقرت قبل ساعات على التعاقد مع الجزائري أندي ديلور لاعب نادي نانت الفرنسي.

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تجديد العقود صداع فى رأس النادي الأهلي 

 

بات تجديد العقود صداعا في رأس إدارة النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر في ظل مشاركاته المحلية والقارية.

بعدما انتهي النادي الأهلي من تجديد عقود حسين الشحات والتوصل الي اتفاق الي جانب فك الارتباط مع البرازيلى برونو سافيو ظهرت أزمة جديدة تمثلت فى ضرورة التجديد لنجم المارد الأحمر محمد مجدى أفشة.

أفشة نجم الأهلي تلقى عروضا للإحتراف فى الدوريات العربية ويلوح برغبته فى خوض غمار التجربة على غرار ما حدث مع زميله حمدى فتحي ورحيل الأخير إلي صفوف نادي الوكرة القطري.

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أفشة يلوح بالرحيل والأهلي يدرس التجديد 

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


قرار لجنة التخطيط في النادي الأهلي يأتي بعد تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي خلال الفترة الحالية عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية.


إدارة الكرة رفضت مناقشة الأمر نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي رفض رحيل بعض العناصر التي يعتمد عليها في الميركاتو بعد قرار بيع حمدي فتحي للوكرة القطري.


لجنة التخطيط فى الأهلي طلبت تمديد عقد أفشة مبكرا لمنع تكرار أزمة حسين الشحات واللعب بورقة العروض الخليجية لفرض شروط علي النادي وإنهاء الأمر مبكرًا قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده مع الفريق.


واقترحت لجنة التخطيط في النادي الأهلي  علي اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين قادمين والموافقة علي رحيله في حالة وصول عرض رسمي للنادي في أي وقت والابتعاد عن وكلاء اللاعبين في المماطلة وتأجيل تمديد عقده.

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