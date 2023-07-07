الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي أتمم اتفاقه مع محمود حمادة، نجم فاركو تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “الأهلي يتمم إتفاقه مع محمود حماده لاعب فاركو وجاري التفاوض مع ناديه لاتمام التعاقد مع اللاعب”.

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار علي سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

أضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.

وتعاقد نادي ميتلاند الدانماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".