شيء أكيد |فرج عامر يكشف تطورات عن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تطورات عن صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “امام عاشور اكيد في الاهلي”.

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشورعلى سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

بيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار علي سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

اضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.