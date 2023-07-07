طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار علي سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

اضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.

وتعاقد نادي ميتلاند الدانماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

ويحصل إمام عاشور بموجب العقد على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف.

إمام عاشور يرفض العودة إلي ميتلاند

رفض إمام عاشور العودة إلى الدوري الدنماركي في ظل عدم تأقلمه على الأوضاع، ورغبته في العودة إلى الدوري المصري من أجل الحفاظ على مكانه في المنتخب الوطني.

إمام عاشور خلال تواجده فى القاهرة كان ينتظر عرضا من مسؤولي الزمالك للعودة إلى الفريق مرة أخرى، لكن لم يتحدث معه أحد، في المقابل كثف مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته.

ورحب إمام عاشور باللعب للأهلي في الفترة المقبلة، باعتباره العرض الوحيد له حاليا؛ رغم تلقيه عرضا للانتقال الي نادي بيراميدز وذلك من أجل الحفاظ على فرصة في منتخب مصر.

وينتظر إمام عاشور تحديد جلسة مع مسؤولي ميتلاند من أجل حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بعقد مستمر مع الفريق الدنماركي.



غضب في ميتلاند الدنماركي ضد إمام عاشور



سادت حالة من الغضب تجاه إمام عاشور من ناديه الدنماركي بسبب توجيه إنذار لإمام عاشور من أجل السفر للدنمارك وعدم استجابة اللاعب.

نادي ميتلاند الدنماركي هدد إمام عاشور بالتصعيد حال استمرار موقفه واللاعب لا يشعر بالتأقلم في الاحتراف الخارجي.

النادي الدنماركي يهدد اللاعب إمام عاشور بتقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب رفضه الرجوع في ظل صراع الأندية المصرية التي لم تتضح معالمها حتي الآن لاستعارة اللاعب .



إمام عاشور مستقبله في خطر





كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي لم يتفاوض إطلاقا مع إمام عاشور، لكن العكس اللاعب يريد العودة للدوي المصري سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، ليس لديه أي مشكلة".

وأضاف:"هل بيراميدز فتح مفاوضات مع إمام عاشور؟ الإجابة لا، بالنسبة للزمالك صرح مسؤول كبير بأن النادي لن يفاوض أحد لكنه لن يغلق الباب في وجه أي لاعب للعودة".

وتابع:" إمام عاشور في مشكلة كبيرة جدا مع ناديه، اللاعب لا يريد العودة إلى ميتيلاند، والنادي أرسل له أكثر من إنذار، واللاعب لم يتأقلم بسبب اختلاف اللغة ".

واختتم:" أنصح إمام عاشور بالعودة إلى ناديه والتغلب على الصعب، حتى يأتي له عرضا جيدا من الدوري المصري أو عرض أجنبي أخر".

وأضاف:" مستقبل إمام عاشور في خطر، أتمنى ألا يسقط في نفس خطأ عمرو زكي اللي كسر الدنيا مع ويجان الإنجليزي ثم خسرنا بعدها اللاعب".