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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصدق مين؟!.. جدل واسع حول شرعية هدف الإسماعيلي في شباك الأهلي

مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي

اقتنص النادي الأهلي، ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو، هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

وشهد لقاء الأهلي والإسماعيلي، جدلا واسعا عقب إلغاء الحكم الدولي أحمد الغندور هدفا أحرزه محمد حسن فى شباك محمد الشناوي.

وخرجت تصريحات متضاربة منها مؤيدة لقرار إلغاء هدف الإسماعيلي وأخري تصب في صالح الدراويش وتؤكد على شرعية الهدف الذى مني به مرمي النادي الأهلي.

“صدى البلد” يستعرض أزمة هدف أثار تراشقا واسعا عبر الفضائيات والسوشيال ميديا. 

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لاعب الإسماعيلي يفجر مفاجأة 

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تواصله مع محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي، للحديث عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم حسن شحاتة، أن محمد حسن لاعب الإسماعيلي أكد له في تصريحات خاصة أن الكرة بالفعل لمست يده الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي.

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نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة لمسه الكرة بيده

 وجه محمد حسن لاعب نادى الاسماعيلى، رسالة غاضبة عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد حسن عبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا : مستغرب جدا من الناس اللي بتقولي دي شهادة قدام ربنا وهيموتوا ويخلوها جت في ايدي بالعافية.

وتابع : ما احنا ياما اتظلمنا محدش كان بيجيب سيرة ربنا ليه ، ياما اتجاملتوا كان فين ربنا وقتها ولا لما تتزنقوا تفتكرو ربنا ،حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشارك في المسرحية دي.

وقال :  لم أدخل أي مداخلات سواء مع كابتن كريم ولا في أي مكان.

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جمال الغندور يؤكد شرعية إلغاء هدف الإسماعيلي 

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما، ولا يوجد فيه أي تسلل مطلقًا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لا يوجد ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي ، التحام رامي ربيعة مع مهاجم الدراويش كان طبيعي، ولا يوجد اي مخالفة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "هدف الاسماعيلي لمحمد حسن غير صحيح، الكرة لمست يد اللاعب، الزاوية التي عرضها الفار في هدف الاسماعيلي خادعة".

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خبير تحكيمي يكشف حقيقة هدف الإسماعيلي  
 

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن هدف الإسماعيلي في الأهلي صحيح تمامًا في اللقاء الذي انتهي بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف محمد صلاح عبد الفتاح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة لم تلمس يد لاعب الإسماعيلي، وأن الهدف صحيح، ويؤخذ على أحمد الغندور حكم المباراة عدم طلبه لطاقم تحكيم الفيديو إعادة اللعبة أكثر من مره بزاوية مختلفة حتي يستطيع اتخاذ القرار الصحيح وهذا الاستعجال غير مفهوم.

وأشار محمد صلاح، إلى أن الحكم أحمد الغندور يتحمل المسؤلية الكاملة لهذا القرار الخاطئ، بسبب عدم تمركزه في المكان الصحيح حتى تتضح له الرؤية جيداً.

وتابع محمد صلاح، أن المستوي الذي ظهر به الحكام تلك الفترة غير مؤهل قائلاً « التحكيم بيظلم نفسه مش بيظلم الفرق».

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جهاد جريشة يعترف بصحة هدف الإسماعيلي 


أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن هدف النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، قرار صحيح ولا يوجد به أي تسلل نهائيًا.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الإسماعيلي طالب بركلتين جزاء ضد رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ولكن المطالبة غير صحيحة وقرار الحكم صائب".

وأضاف جهاد جريشة: "هدف الإسماعيلي الملغي، صحيح 100% والزاوية من حكم الفيديو زاوية خادعة للحكم والكرة لم تلمس يد لاعب الاسماعيلي، وبالتالي كان لا بد من احتساب الهدف، وحكم المباراة كان عليه أن يطلب زاوية أخرى".

وقال الخبير التحكيمي: "لا دخل لي برد فعل اللاعبين وحتى لو محمد حسن لاعب الإسماعيلي اعترف انها لمست يده، أنا ليا الصورة المتاحة أمامي".

 

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