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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاعبو المنتخب الأولمبي تعرضوا لضغوط كبيرة.. ومصر تمتلك مدربا متمكنا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

قال عمر مختار، مراسل أون تايم سبورتس من المغرب، إن هناك حالة من السعادة الكبيرة في معسكر منتخب مصر الأولمبي بعد التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس القادمة، موضحا أن الفرحة العارمة التي ظهرت على لاعبي المنتخب المصري جاءت نتيجة الضغط النفسي والبدني والذهني الكبير الذي تعرضت له اللاعبين قبل البطولة من أجل تحقيق هذا الحلم.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لاعبو منتخب مصر الأولمبي يخوضون مباراة كل 48 ساعة، وهو ما يمثل ضغط كبير جدا على الحالة البدنية على اللاعبين، خاصة أن مباريات الفريق بالكامل في البطولة كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريق يطمح للفوز بالبطولة.

وتابع مراسل أون تايم سبورتس، أن فوز منتخب مصر الأولمبي على غينيا كانت صعبا للغاية، خاصة أن منتخب غينيا واحد من المنتخبات المحترمة، ويمتلك 5 محترفين يلعبون بالدوريات العالمية الكبرى، "الكرة الأفريقية تغيرت في الوقت الحالي عن السنوات اللي فاتت، ولاعيبة كتير محترفة في دوريات كبيرة".

واستكمل، أن لاعبي منتخب مصر ظُلمت بشكل كبير خاصة أن عدد قليل جدا من هؤلاء اللاعبين لا يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، ولم يتجمعوا لفترة كبيرة مع المدير الفني ميكالي المدرب الحالي للفراعنة، ألا أن المنتخب يمتلك مديرا فنيا متمكنا قادرا على استغلال كل اللاعبين في أفضل شكل ممكن. 
 

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