صفقات طارت في الهوا.. إلياس «حبسجي» وبن رمضان «إلى المجر» وبن شرقي «باع الزمالك»

تلقى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور العديد من الصدمات خلال الساعات الأخيرة بعدما طارت صفقات مميزة كانت فى متناول القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي.

ميركاتو حزين داخل صفوف نادي الزمالك بعد فشل ضم عديد من النجوم المميزين والمحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

نادي الزمالك فشل فى استعادة نجومه السابقين في الميركاتو الصيفي؛ بسبب الأزمة المالية، ودفع ملايين الدولارات.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز الصفقات التي فشل نادي الزمالك في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.

الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك

تعاقد نادي الوداد المغربي مع اللاعب إلياس شتي قادما من نادي أنجيه الفرنسي بعدما فشل نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري .

الوداد في ثوب المنقذ تعاقد مع الظهير الأيسر إلياس شتي الذى كان على حافة إنهاء مسيرته بعد إدانته بـ4 أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي وفسخ عقده من طرف أنجيه مما جعل عدة أندية ترفض التعاقد معه، قبل أن يقرر نادي الوداد ضمه للفريق.

فرينكافاروش المجري يخطف هدف الزمالك

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعاقد اللاعب محمد علي بن رمضان مع فرينكافاروش المجري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"محمد علي بن رمضان يتعاقد مع فرينكافاروش المجري".

وأكدت تقارير صحفية، أن محمد علي بن رمضان متوسط ميدان الترجي ومنتخب تونس، سينتقل للعب لـ فرينكافاروش المجري في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة “نسمة” التونسية، أن بن رمضان وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي المجري مقابل راتب مادي ضخم.

وأوضح التقرير أن بن رمضان سينتقل للفريق لمدة 3 مواسم، بعد نهاية عقده مع فريق الترجي.

وانتهي عقد محمد علي بن رمضان بشكل رسمي مع الترجي، يوم 30 يونيو المنقضي.

وارتبط بن رمضان طيلة الساعات الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، حيث رغب قطبا الكرة المصرية بضمه.

الجزيرة الإماراتي يصدم الزمالك

فجر الإعلامي أحمد هاني زادة، مفاجأة، حول استعادة نادي الزمالك، للاعب الدولي أشرف بن شرقي، نجم فريق الجزيرة الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال الإعلامي أحمد هاني زادة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بن شرقي يستمر رسميا مع الجزيرة الإماراتي، صفقة كانت في المتناول”.