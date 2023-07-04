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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فشلت إدارة نادي الزمالك في ضم الجزائري إلياس شتي المحترف بصفوف فريق أنجيه الفرنسي خلال فترة انتقالات اللاعبين بالميركاتو الصيفي. 

جاء ذلك رغم تواصل مسؤلى نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري إلا أن تقارير اعلامية أكدت أنه تم الاتفاق بين الياس شتي ونادي الوداد المغربي وتم التوقيع على العقود الكترونيا من فرنسا.

وأشارت التقارير الاعلامية أن إلياس شتي صفقة الزمالك التي لم تكلل لها النجاح سوف يتواجد خلال ثلاث أيام في صفوف نادي الوداد المغربي.

ولفتت التقارير الاعلامية الي ان الياس شتي فضل الانضمام الي نادي الوداد المغربي لاسيما وأن وداد الأمة سوف يشارك في كأس العالم للأندية .

وسبق أن فشل نادي الزمالك فى استعادة نجمه المغربي أشرف بنشرقي بعد تمسك نادي الجزيرة الإماراتي بخدماته. 

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مفاوضات الزمالك لضم الياس شتي 

وكشف مصدر من داخل الزمالك، أن اللجنة الفنية بالزمالك بالتنسيق مع المدرب الكولومبي أوسوريو أتفقت على التعاقد مع إلياس شتي لتدعيم مركز الظهير الآيسر في ظل النقص الشديد الذي قد يعاني منه هذا المركز مع اقتراب اعتزال محمد عبد الشافي مع رحيل عبد الله جمعة ووجود أبو الفتوح وحاتم سكر فقط.

أوضح المصدر ذاته أن أسوريو يريد جلب ظهير آيسر في ظل رغبة للاعتماد على فتوح في عمق الملعب والاستفادة من إمكانياته الكبيرة على تدوير الكرة.

كما أشار المصدر أن اللجنة الفنية تستمر في محاولة التعاقد مع إلياس شتي لاقتناعها بحل أزمة غرامة شيكابالا وانتهاء أزمة تهديد وقف القيد، في ظل تأكيدات مجلس الإدارة على إيجاد الحلول لحل الأزمة

وأختتم المصدر أن الزمالك يقدم عرض رسمي لإلياس شتي بالإنضمام للزمالك مقابل 400 ألف دولار سنويًا وفي انتظار انتهاء المفاوضات مع اللاعب ومماثليه.

الجدير بالذكر أن إلياس شتي يعد لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي أنجيه الفرنسي.

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قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر 

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .
 

الزمالك إلياس شتى الوداد المغربي كأس العالم للاندية أوسوريو محمد عبد الشافي عبد الله جمعه

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