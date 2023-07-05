صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

‏شهدت الساعات الأخيرة، تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء، بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو، ولم يشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة، إضافة إلى الدوري الممتاز، وكأس مصر، بقرار من الجهاز الفني.

البرازيلي برونو سافيو يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، عبر الخروج الآمن، والحصول على كامل المستحقات في عقده.

النادي الأهلي يسعى إلى فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو، عبر التفاوض على بقية مستحقاته، على غرار ما حدث مع “جيرالدو”، اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.

برونو سافيو يفرض شروطه

البرازيلي برونو سافيو، طرح حلا لفسخ عقده مع النادي الأهلي، يتضمن الحصول على 800 ألف دولار، قيمة عقد الموسم المقبل، والتنازل عن قيمة عقد الموسم بعد المقبل.

الأهلي يبحث عن حل لورطة برونو سافيو

النادي الأهلي من جانبه، رفض مقترح برونو سافيو، وطرح حلا، يحصل اللاعب البرازيلي بمقتضاه، على 400 ألف دولار فقط؛ من أجل رحيله، دون إثارة أي أزمات.

ويبحث النادي الأهلي، عن حلول وسط؛ من أجل غلق ملف رحيل البرازيلى برونو سافيو، دون تكبد خزينة النادي الأحمر أعباء مالية باهظة.

الأهلي يرضخ لمطالب سافيو

توصل النادي الأهلي‬⁩ إلى اتفاق، يرحل بموجبه برونو ⁧‫سافيو‬⁩ إلى نادي بوليفار البوليفي، على أن يدفع الأخير، نظير عودة اللاعب، وهي 300 ألف دولار.

ورضخ النادي الأهلي لمطالب برونو سافيو في الحصول على 800 ألف دولار، قيمة مستحقاته عن الموسم القادم من أجل الرحيل بشكل ودي.

وسبق أن تعاقد النادي الأهلي مع نادي بوليفار البوليفي، لضم برونو سافيو، بـ 1.5 مليون دولار، سدد المارد الأحمر من قيمة الصفقة، 800 ألف دولار، وتبقى منها 700 ألف دولار.

خزينة النادي الأهلي تكبدت مليون و300 ألف دولار في صفقة ضم ورحيل برونو سافيو عن صفوفه، بعدما اشترط اللاعب الحصول على 800 ألف دولار نظير الرحيل بشكل ودي .

مشاركات ومستحقات برونو سافيو مع الأهلي

خاض البرازيلي برونو سافيو، بقميص النادي الأهلي، 14 مباراة في الدوري المصري، وسجل هدفا وحيدا، وصنع 3 أهداف.

تألق سافيو وقاد النادي الأهلي للفوز على الزمالك في السوبر المصري، وسجل هدفا.

شارك البرازيلي برونو سافيو رفقة النادي الأهلي، في مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ولم يسجل أي هدف.

وشارك مع النادي الأهلي فى مباراة وحيدة في كأس مصر موسم 2021-2022 ولم يسجل أي هدف.

ويبلغ راتب سافيو 800 ألف دولار في الموسم الواحد مع الأهلي ويتبقى موسمين في عقده.

النادي الأهلي لا يزال مدينا بقسط بلغت قيمته 700 ألف دولار لصالح نادي بوليفار البوليفي في صفقة البرازيلي برونو سافيو.