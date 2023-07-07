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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

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نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

صدى البلد

 

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور سيكون إضافة للأهلي بجوار مروان عطية، حال التعاقد معه بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تصريحات محمد شيحة كانت في لحظة اندفاع واتمنى تقديمه لاعتذار، لأن الجماهير دائما في المدرجات تهتف ضد بعضها، وسنة 94 خرجت من ملعب الإسماعيلية في (سيارة مصفحة)، ولم نستطع الخروج من الملعب بين الشوطين، ولم يرد مسئولي الأهلي وقتها على ما حدث".

وأضاف: "من الممكن أن يتم انتقاد أي شئ، إلا جماهير النادي الأهلي فهم (خط أحمر)، وكان الأهلي يتعاقد مع لاعبي الإسماعيلي بمبالغ مالية كبيرة، نحب الدراويش ولا نريد هبوطهم، الإسماعيلي في دوامة منذ 7 سنوات بسبب الإدارات والأخطاء التي تحدث منذ سنوات".

وواصل: "لا أعرف لماذا يشعر اللاعبين بالغضب من الجماهير، كنا نلعب امام70 الف مشجع، والجمهور كان ينفعل على اللاعبين وينتقدهم".

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